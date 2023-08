F1 | Ferrari: Shwartzman sulla SF-23 nelle Libere 1 di Zandvoort

La Ferrari si prepara per affrontare la seconda parte della stagione 2023 di Formula 1 tornando in pista nel fine settimana a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda.

Sulla pista di casa del leader del Mondiale, Max Verstappen, la Scuderia del Cavallino Rampante si presenterà con una novità, ma circoscritta al primo dei tre turni di prove libere dell'evento.

Robert Shwartzman pilota di riserva della Ferrari, girerà nel primo turno di prove libere al volante della SF-23, prendendo il posto di Carlos Sainz Jr. Per il pilota si tratterà della prima uscita stagionale, mentre lo scorso anno prese parte alle Libere 1 sia al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin che a quello di Abu Dhabi, a Yas Marina.

Ad annunciare la presenza di Shwartzman nelle Libere 1 del Gran Premio d'Olanda è stato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur.

"Robert farà le Libere 1 di Zandvoort al volante della macchina di Carlos. Ne farà anche un'altra, probabilmente ad Abu Dhabi, girando sempre nelle Libere 1 ma sulla monoposto di Leclerc".

"E' stata una scelta del pilota. Ho dato a loro la scelta di dove fare questa cosa. So che non è una situazione facile, ma Carlos ha pensato che in questo fine settimana potesse andare bene".

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Davide Rigon, Robert Shwartzman, Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Frédéric Vasseur, Ferrari SF-23, Photo by: Ferrari

"Non è facile decidere, perché sicuramente non puoi farlo a Singapore, in Giappone, a Las Vegas. E poi abbiamo anche le Sprint come ad Austin, Qatar, dunque lì non si può fare".

"Poi ci sono rese con l'allocazione gomme che è un po' differente rispetto al solito, dunque è difficile farlo anche in quelle situazione. Significa che, alla fine, non è che ci siano così tante opportunità per farlo".

L'impiego del pilota russo è dovuto alla regola che impone ai team di schierare in due sessioni di Libere 1 in stagione un pilota che non ha preso parte a più di due Gran Premi di Formula 1.

La presenza di Shwartzman sarà la prima di un pilota non titolare nel corso della stagione, sebbene le Libere 1 del Gran Premio del Bahrain siano servite a McLaren, Williams e AlphaTauri a smarcare la prima delle due sessioni sfruttando l'esordio dei rispettivi piloti. Parliamo di Oscar Piastri, Logan Sargeant e Nyck De Vries.

Quest'anno il calendario di Formula 1 è reso intenso dalla presenza di più weekend con il formato Sprint, dunque con la Sprint Shootout e la Sprint Race al sabato. I team, in quei fine settimana, hanno a disposizione un solo turno di prove libere e risulta fondamentale per apporre gli ultimi aggiustamenti agli assetti delle monoposto prima del regime di Parco Chiuso.