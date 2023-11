F1 | Ferrari: per Leclerc la pole è solo l'inizio della festa

Quando il grip non è ideale, e diventa cruciale sfruttare l’ultimo centimetro prima delle barriere, Leclerc ha qualcosa in più. La cosa è nota da tempo, a Las Vegas è arrivata solo l’ennesima conferma. La ventitreesima pole di Charles non è arrivata a sorpresa, erano bastati i novanta minuti della sessione di prove libere di venerdì per evidenziare un potenziale importante. “Ad essere sincero, mi sono sentito fiducioso fin dal primo giro nelle FP1 – ha ammesso Leclerc - la macchina è stata fantastica”.

Charles anche in una serata decisamente positiva ha voluto sottolineare come i suoi due giri lanciati in Q3 non sia stati poi così eccezionali. “Il meglio l’ho dato in Q2 – ha spiegato – credo che non mi capitasse da tempo di mettere insieme dei giri così, ma in Q3 ho lasciato in giro qualche decimo”.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc probabilmente avrebbe voluto scavare un solco più profondo tra sé e gli avversari, ma la sostanza non sarebbe cambiata. La SF23 ha confermato quanto aveva evidenziato già a Baku e Singapore, ma a Las Vegas il valore aggiunto di Leclerc ha aumentato il margine sul resto del gruppo anche più del previsto.

Il compromesso trovato dagli ingegneri della Scuderia ha funzionato al meglio, e sia Leclerc che Sainz sono riusciti ad iniziare il giro veloce con gli pneumatici perfettamente in finestra. “È stato un aspetto fondamentale soprattutto nel primo settore – ha confermato Charles – era la sfida più grossa della qualifica, lo sapevamo e ci siamo preparati”.

Photo by: Erik Junius Charles Leclerc, Ferrari SF-23

I due ferraristi hanno ottenuto i migliori riscontri nel primo tratto del circuito, dopo che nella sessione FP3 era stato Verstappen a svettare in quel settore. “Nell’ultima sessione di prove libere abbiamo faticato molto proprio nel primo giro con gomme nuove – ha chiarito Leclerc - abbiamo capito e risolto il problema, è stato fatto davvero un buon lavoro di squadra”.

È stata questa la chiave che ha portato la Ferrari a concludere con un “1-2” le prime qualifiche disputate sul nuovo circuito di Las Vegas, ora la palla passa alla gestione gara in vista dei 50 giri in programma domani.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Alla luce dei riscontri delle qualifiche resta il rammarico per la penalità di dieci posizioni che dovrà scontare Sainz. Per Carlos retrocedere dalla seconda alla dodicesima posizione della griglia di partenza non è una bella prospettiva, e per la Ferrari la prospettiva di iniziare la gara con Verstappen piazzato in prima fila non è la migliore delle notizie.

“Sono ancora arrabbiato per ciò che è accaduto ieri – ha ammesso Carlos - vedremo come andrà la partenza, e poi il grande interrogativo sarà la gestione delle gomme. Se ci sarà un buon ritmo, su questa pista non mancano le possibilità di sorpasso, so che mi attende una gara di rimonta, non sarà facile, ma vediamo”.

Leclerc è già passato in più occasioni dall’ottimismo del sabato alla frustrazione domenicale, ma a Las Vegas sembra esserci una maggiore fiducia in vista dei 50 giri in programma domani. “Ovviamente sappiamo che la Red Bull sarà molto forte sul passo gara – ha spiegato Charles – ma finora questo weekend ci ha dato dei segnali positivi anche quando abbiamo girato con il pieno di carburante. Diciamo dei riscontri migliori rispetto ad altre gare. Spero che si possa riuscire a trasformare la pole position in una vittoria”.