F1 | Ferrari coraggiosa: scarica la SF-23 con l'ala di Monza

La Ferrari va in controtendenza rispetto a Red Bull: la squadra campione del mondo per la RB19 ha scelto di mantenere la configurazione più carica per la velocissima pista di Las Vegas, preferendo abbassare l’altezza da terra della vettura alla ricerca di una maggiore downforce e, quindi, delle prestazioni, mentre la Scuderia ha deciso di andare nella direzione opposta.

Photo by: Giorgio Piola Dettaglio dell'ala posteriore della Ferrari SF-23 in versione Monza

I tecnici del Cavallino che ieri avevano prudenzialmente deliberato l’ala di Spa-Francorchamps con l’aggiunta di un visto nolder sul flap mobile, oggi hanno deciso di rischiare con il profilo principale piatto di Monza, alla ricerca della velocità massima sul rettilineo della Strip, cercando di bilanciare la SF-23 con l’adozione del secondo elemento della beam wing che invece nelle libere del venerdì non era stato utilizzato. Anche l'ala anteriore è quella conl flap regolabile con meno corda.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 dettaglio tecnico dell'ala anteriore: è stata scelta quella più scarica

La rossa, quindi, cerca di esaltare le sue caratteristiche sui dritti, dopo aver verificato nella breve simulazione di gomme che il degrado delle gomme (in particolare con la media) è ben controllato, per cui la Ferrari dovrebbe ambire ad un week end molto positivo (penalità di Sainz permettendo).

Photo by: Giorgio Piola Charles Leclerc, Ferrari SF-23, dettaglio dell'ala posteriore in versione SPA con il nolder sul flap

Le temperature della notte del Nevada sono basse (17 gradi dell’aria e 19 gradi dell’asfalto), ma non gelide come avevano detto le previsioni: gli pneumatici faticano ad entrare nella giusta finestra di temperatura, ma poi consentono ai piloti più giri per cercare la prestazione, segno che la rossa dovrebbe patire di meno il maggiore consumo rispetto alla RB19.

La squadra di Maranello ha svolto un efficace lavoro predittivo, mettendo subito in pista una SF-23 ben configurata, ma anche il lavoro di messa a punto del setup ha beneficiato dell’ottima collaborazione sia del Remote Garage che della crew al simulatore di Maranello. Adesso si cercano le conferme in qualifica: la speranza è di costruire una prima fila con Leclerc e Sainz, con lo spagnolo che poi sarà costretto a una rimonta per effetto della penalizzazione di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della batteria, danneggiata nell’incidente ormai storico del tombino.