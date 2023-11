F1 | Leclerc: "Felice della pole. Ora l'obiettivo è vincere"

In testa nelle libere, in cima anche nelle qualifiche. Come pronosticato dagli stessi piloti alla vigilia, il tracciato di Las Vegas continua ad essere terra di caccia per la Ferrari, capace di piazzare entrambe le proprio vetture davanti a tutti anche nelle prove ufficiali. Un 1-2 che conferma la superiorità della SF-23 in qualifica su una pista che fa dei rettilinei e delle ripartenze dalle curve lente due elementi caratteristici, ben digeriti dalla vettura italiana.

Come in altre occasioni, la Rossa è riuscita ad estrarre qualcosa in più sul giro secco, anche grazie a una buona preparazione delle gomme, un altro aspetto fondamentale di questo appuntamento dato il layout del circuito e le temperature dell’asfalto sotto i 20°C. Una pole targata Charles Leclerc, il quale ha messo alle proprie spalle il compagno di squadra, Carlos Sainz, staccato di soli 44 millesimi.

Per quanto il monegasco sia soddisfatto del risultato finale, non ha però nascosto un certo disappunto per i suoi giri in Q3, in cui non è riuscito ad estrarre tutto il potenziale della monoposto. I due tentativi, infatti, sono stati caratterizzati da qualche sbavatura: nel primo run a rallentarlo sono stati due piccoli errori in curva 6 e in curva 12, mentre nell’ultimo giro non è riuscito a mettere insieme un buon primo settore, soprattutto per un leggero lungo in curva uno.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Proprio questi aspetti hanno influenzato negativamente i suoi due tentativi nella manche conclusiva, anche se il tempo registrato nell’ultimo tentativo si è rivelato comunque sufficiente per centrare la pole position. “Naturalmente sono felice. La prima [pole] a Las Vegas. Ovviamente è un evento incredibile e partire dalla pole domani è fantastico”, ha raccontato il Ferrarista, il quale però non avrà però al suo fianco il compagno di squadra, il quale sarà costretto a partire fuori dalla top ten a causa della penalità rimediata per la sostituzione della batteria dopo l’incidente in FP1.

“Tuttavia, sono un po' deluso dai miei giri in Q3. Credo che il mio giro migliore sia stato in Q2, ma l'evoluzione della pista è notevole qui, quindi avrei dovuto farlo in Q3, ma non l'ho fatto. Ma ancora una volta è così e partiamo dalla pole, quindi non posso lamentarmi”. Osservando i parziali, infatti, si può notare come Leclerc non sia mai riuscito a ripetere il riferimento che aveva registrato in Q2 nel secondo settore, lasciando sempre qualche decimo.

Per quanto il monegasco non sia riuscito a mettere tutto insieme, mostrando il potenziale che aveva in mano, il suo giro è stato comunque sufficiente per conquistare la pole. La speranza è quella di conquistare la vittoria domani, cercando di tenere alle spalle un Max Verstappen che, come ammesso al venerdì dopo le libere, sarà un avversario da non sottovalutare in gara, dato che Red Bull generalmente è più competitiva sulla lunga distanza che sul giro secco: “Non ho fatto un lavoro abbastanza buono [in Q3], ma è stato sufficiente per [conquistare] la prima posizione. Quindi è tutto quello che ci serve. Ora ci concentriamo completamente su domani per cercare di mettere tutto insieme in gara. Di solito è qui che ci manca qualcosa, quindi spero che riusciremo a mettere tutto insieme e a vincere qui”, ha aggiunto il pilota del Cavallino.