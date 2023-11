F1 | Ferrari sbanca Las Vegas: Leclerc in pole davanti a Sainz

La Ferrari sbanca Las Vegas: al tavolo da gioco è uscito il rosso. La Scuderia mette due SF-23 in prima fila separate da 44 millesimi una dall'altra. La rossa con le ali scariche ha fatto la differenza sulla Strip di Las Vegas. Charles Leclerc regala a Maranello la 249esima partenza al palo con una prestazione straodinaria: il monegasco firma la quinta pole stagionale e la 23esima in carriera. Carletto con l'1'32"726 è andato ben oltre il tempo teorizzato in simulazione, ma ha lasciato a soli 44 millesimi uno ottimo Carlos Sainz, segno che la rossa sui lunghi rettilinei del cittadino nella capitale del Nevada si esalta, mettendo la museruola anche alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, staccato di 378 millesimi.

La Scuderia non riesce a emanare tutta la felicità che l'impresa meriterebbe, perché Carlos Sainz sarà costretto a schierarsi in dodicesima posizione a causa della ingiusta penalità che si è beccato in FP1 per l'incidente con il tombino che lo ha costretto a sostituire la batteria. Lo spagnolo proverà a rimontare, ma il team del Cavallino aveva una grande occasione per recuperare punti importanti sulla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel mondiale Costruttori. Nei box ci sono Jogn Elkann e Benedetto Vigna, voci troppo spesso afone di Maranello. Sarebbe bene che facessero sentire il peso politico della Ferrari troppo prona alle leggi di mercato di questa F1. Il silenzio spesso paga, ma ci sono momenti in cui bisogan alzare i toni per farsi rispettare. Ci aveva provato Fred Vasseur, ma gli hanno subito messo la sordina.

Max Verstappen con uan RB19 più carica non è risultato abbastanza veloce nel giro secco, ma attenziuone a sottovalutarlo in gara: il campione dle mondo sarà un osso duro domani, anche se la Ferrari ha l'occasione per dare un senso a questa stagione così difficile. george Russell ha salvato l'onore della Mercedes con un inatteso quarto posto alla bandiera a scacchi che diventerà un terzo domani: l'inglese è stato un cecchino con la W14, mentre Lewis Hamilton si è perso già in Q2.

L'eroe di giornata è stato certamente Pierre Gasly quinto con l'Alpine: il francese ha saputo guidare una ostica A523 con ali molto scariche sui lunghi rettilinei, senza commettere errori in frenata. Domani il suo compito sarà più complicato e dovrà guardarsi dall'attacco delle due Williams; se Alexander Albon sesto non è una sorpresa, colpisce la crescita di Logan Sargeant settimo con la seconda FW45, una vettura che è stata capace di essere la più veloce nel terzo settore.

I motori Ferrari hanno danno prova di grande forza con quattro vetture con la power unit 066/10: Valtteri Botta ha piazzato l'Alfa Romeo all'ottavo posto e Kevin Magnussen è nono con la Haas: il danese ha dato la conferma alla squadra che la VF-21 nuova rappresenta la giusta direzione per il lavoro della squadra diretta da Gunther Steiner. Ci sia spettava di più da Fernando Alonso decimo con l'Aston Martin, ma è arrivato alla Q3 con la lingua lunga: l'asturiano lo vedremo più competitivo in corsa.

Lewis Hamilton è una vittima del finale della Q2: con la Mercedes resta fuori dalla Top 10 per 28 millesimi di secondo. Il sette volte campione del mondo poteva fare meglio dell11esima piazza, proprio come Sergio Perez che ha scelto una configurazione più carica di Max e che non paga sui lunghi rettifili di Las Vegas. Il messicano ha avuto da ridire su comela la squadra ha gestito le sue entrare in pista, ritenendo che era necessario stare impegnati fino alla bandiera a scacchi.

Nico Hulkenberg con la Haas in vecchia configurazione ha chiuso in 13esima posizione, pagando un grosso distacco dal danese compagno di squadra: ha sbagliato la scelta il tedesco? Male Lance Stroll con la seconda Aston Martin: il canadese è stato 14esimo in pista, ma scivolerà 19esimo in quanto si è beccato 5 posizioni di penalità in griglia per un sorpasso in bandiera gialla su Sainz in FP3.

Daniel Ricciardo con un'AlphaTauri non competitiva ha fatto il miracolo di portare la sua AT04 in Q2: la 15esima piazza era il massimo a cui potesse ambire...

Non escono dalla Q1 le due McLaren che devono aver sbagliato l'approccio con la pista di Las Vega: sta di fatto che Lando Norris è rimasto fuori per 20 millesimi di secondo, mentre Oscar Piastri con la seconda MCL60 non è andato oltre una deludente 19esima posizione, davanti a un indiavolato Yuki Tsunoda costretto all'ultimo posto da un'AlphaTaurioco veloce sul dritto della Strip.

Male anche Esteban Ocon con l'Alpine: il francese ha preferito litigare con Max Verstappen, facendosi dei dispetti in pista (ciasuno ha rovinato un giro dell'altro): il risultato è che Esteban ha sprecato due occasioni per migliorare la prestazione e l'ha pagata in modo pesante, ma evidentemente sono venute a galla vecchie ruggini fra i due.

Delude Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinesino non ha digerito le staccate violente di Las Vegas ed è parso sempre in difficoltà. Non è andato oltre un mediocre 18esimo posto...