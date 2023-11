F1 | Vasseur: "Ottimisti per la gara. La penalità è il passato"

Quella di domani potrebbe essere una giornata importante per la Ferrari che, con la prima posizione ottenuta da Charles Leclerc, si è messo nelle migliori condizioni per tentare di sfidare in gara Max Verstappen, colui che più di tutti nel corso di questa stagione ha fatto delle performance in gara il suo punto di forza.

Come già accaduto in altre occasioni, la squadra di Maranello si è rivelata tra le protagoniste delle qualifica, centrando una pole che rappresenta il primo tassello per provare a centrare un risultato importante in gara. Un 1-2 targato Charles Leclerc e Carlos Sainz che lascia ben sperare, anche se, in realtà, domani in prima fila non ci saranno due SF-23 ad aprire lo schieramento. A causa della penalità rimediata in seguito alla sostituzione della batteria sulla vettura di Carlos Sainz, lo spagnolo sarà infatti costretto a prendere il via della sesta fila, lasciando il secondo posto proprio a Verstappen, il quale cercherà di conquistare la testa della corsa già alla partenza.

Per quanto ciò non permetterà di giocare con due punte, aspetto che avrebbe potuto indubbiamente aiutare la Rossa nella lotta contro l’olandese della Red Bull, l’obiettivo è comunque quello di andare a caccia della seconda vittoria stagionale. Una pole comunque giunta in un weekend in cui, per ora, la Ferrari si è dimostrata sempre competitiva e veloce e questo è probabilmente il segnale più incoraggiante.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Poleman Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

“Nel complesso il risultato è molto positivo. Fare una doppietta in qualifica al primo weekend qua a Las Vegas... Ma più della pole è il fatto che siamo stati davanti in ogni sessione, è una bella preparazione per la gara di domani. Sappiamo che domani ci sarà da scontare la penalità di Carlos ed è un peccato, però che anche lui abbia mostrato un passo veloce e costante nelle prove libere, possiamo essere ottimisti”, ha spiegato Frederic Vasseur durante le interviste ai microfoni di Sky Sport.

“Io sono concentrato su domani. La qualifica è importante, ma è soltanto un passo, non è il risultato finale. Abbiamo fatto degli stint lunghi e molto costanti nelle prestazioni, per questo dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla strategia. Sappiamo che sarà un Gran Premio probabilmente caotico con Safety Car e altri casi simili. Ma noi dobbiamo concentrarci sulle nostre prestazioni, senza pensare agli altri. Spero che faremo un bel lavoro domani”.

Chiaramente il tema della penalità inflitta a Sainz è ancora scottante, soprattutto perché avrà un chiaro impatto sulla corsa dello spagnolo, il quale dovrà scattare dalla dodicesima casella sulla griglia. Considerando che il danno non era imputabile a una responsabilità del team o del pilota, la squadra del Cavallino ha provato a chiedere una deroga ai commissari, i quali hanno però risposto negativamente, sottolineando di non avere l'autorità per garantire un'eccezione e che, di conseguenza, il regolamento doveva seguito alla lettera. Pur definendo la penalità ingiusta, Vasseur ha cercato di lasciare questo tema alle spalle, anche perché continuare a pensarci non cambierà l’andamento del fine settimana.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

“Indubbiamente. Avrei preferito partire con un primo e un secondo posto piuttosto che con un primo e un dodicesimo, è ovvio. Ma la situazione è questa e credo che la cosa più importante per il team sia restare concentrati sulla gara di domani senza parlare troppo della penalità. Sappiamo che è un po’ ingiusta, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara”, Vasseur. In merito a una possibile richiesta di rimborso, come era avvenuto per la Haas nel 2017 dopo che la vettura di Romain Grosjean era rimasta danneggiata a causa di un problema relativo alla pista, il Team Principal ha spiegato che sarà un argomento che verrà affrontato dopo il weekend: “Penso che dovremo discuterne lunedì di questa situazione. Ma fino a sabato sera, voglio concentrarmi solo sull’aspetto sportivo. Poi ci sarà tempo di discutere degli altri argomenti”.

Se sul giro secco le alte velocità di punte e le buone doti meccaniche della vettura, unite a un grip superiore offerto dalla mescola più tenera, hanno messo in mostra i punti di forza dell’auto, dall’altra parte in gara sarà importante fare i conti proprio con la gestione degli pneumatici. Il rischio più concreto è quello che si possa presentare tanto graining a causa delle basse temperature e della conformazione del tracciato, il che potrebbe influire negativamente sulle performance e la durata delle gomme.

Per questo non è da escludere che i team si spostino verso coperture più dure, le quali generalmente garantiscono una maggior flessibilità: “Penso che tanti team abbiano pensato che domani la temperatura potrebbe essere anche più fredda, quindi ci potrebbe essere del graining che ti spinge a usare gomme hard piuttosto che le soft”.