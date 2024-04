F1 | Ferrari: ottenuto il massimo a Suzuka, ora l'obiettivo è Perez

Dopo le prime quattro gare stagionali c’è un verdetto confermato dai numeri delle classifiche. L’unica squadra che può provare a dar fastidio alla Red Bull è la Ferrari. Non sempre, ovviamente, altrimenti sarebbe una contendente per i massimi traguardi, ma in scenari particolari (come Melbourne) la Scuderia è l’unica candidata al ruolo di spina nel fianco.

Dirlo dopo una doppietta Red Bull può sembrare fuori luogo, ma il weekend di Suzuka era un esame molto temuto a Maranello. La RB20 era stata giudicata fuori portata (pronostico ovviamente confermato) ma si temeva anche la McLaren, molto fiduciosa su un tracciato che rappresenta un vero e proprio banco prova aerodinamico.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Alla fine la Ferrari ha concluso la trasferta giapponese con il massimo bottino possibile, risultato che dopo le qualifiche non era per nulla scontato. I 53 giri di gara hanno confermato una gestione perfetta, dalle gomme alle strategie, dai pit-stop alle indicazioni fornite sia a Sainz che a Leclerc. Non era un verdetto dato per certo, e la conferma è arrivata a fine gara dai volti dei piloti McLaren, partiti pensando ad una gara molto diversa e a tutt’altro risultato.

Il passo aggressivo della Ferrari si è visto già nel primo sint, quando Sainz non ha avuto problemi a restare nella scia di Norris. Quando la McLaren ha richiamato Lando ai box (passato dalle medie alle hard al giro 11) Carlos ha potuto completare altre 4 tornate, tornando in pista dopo il pit-stop con il secondo set di medie. Con il secondo treno di ‘gialle’ Sainz ha allungato la durata dello stint rispetto a Norris a dieci giri, ed una volta completata l’ultima sosta è riuscito al giro 44 a sfilare la McLaren grazie a gomme molto più fresche.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Nel box della Scuderia sono in più riusciti a gestire due strategie differenti. La gara di Leclerc è cambiata drasticamente quando nel primo stint il degrado con le medie è risultato minore del previsto. Charles è riuscito ad accarezzare le gomme riuscendo ad arrivare alla fatidica finestra per poter pensare ad una corsa con un solo pit-stop, ovvero quello che prima della gara era stato battezzato come il ‘piano C’.

Leclerc si è concesso anche il lusso di qualche giro al comando (dal 18 al 20) ma non era quella la sua corsa. Dopo essere sfilato settimo al termine del primo giro lanciato (superando Hamilton) l’obiettivo era avere la meglio su Piastri, Alonso e Norris, traguardo raggiunto grazie alla sosta in meno permessa da una perfetta gestione delle gomme.

“Non credo che avremmo potuto fare nulla di meglio – ha commentato Leclerc - il ritmo è stato davvero buon così come la gestione degli pneumatici, poi come pilota devi sempre guardare gli aspetti negativi emersi nel weekend, e so che riguardano le qualifiche”.

Leclerc, Ferrari SF-24, precede le due Mercedes di Hamilton e Russell Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

La costanza di rendimento della SF-24 emerge dai numeri. Sempre sul podio nelle quattro gare fin qui disputate e una classifica Costruttori nella quale la Ferrari è salita a quota 120 punti, 21 in meno della Red Bull e 51 in più della McLaren, che occupa la terza posizione. “Siamo riusciti a fare grandi passi avanti durante l’inverno e di questo lavoro stiamo vedendo i risultati in pista – ha commentato Vasseur - la nostra è stata una domenica molto solida, nella quale abbiamo portato a casa il miglior risultato possibile dopo le difficili qualifiche di ieri, un aspetto fondamentale sul quale dobbiamo assolutamente migliorare. In gara il team ha fatto tutto al meglio, dalla strategia alla gestione delle gomme. Entrambi i piloti sono stati molto bravi a gestire la strategia decisa per loro. Con Carlos partivamo più avanti, e abbiamo potuto essere più aggressivi permettendogli di finire in crescendo e mettendolo in condizione di effettuare diversi bei sorpassi. Charles è stato bravissimo nel primo stint e così abbiamo potuto eseguire una strategia a una sosta che gli ha permesso di rimontare tante posizioni”.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Guardando la classifica è chiaro che dobbiamo crescere ancora se vogliamo dare del filo da torcere alla Red Bull – ha concluso il team principal della Scuderia - ed è quello che intendiamo fare già dal prossimo appuntamento, in Cina”.

Più che Verstappen, che sarà probabilmente attaccabile in certe condizioni, il prossimo target della Ferrari deve essere Perez. Questo fine settimana la Red Bull ha beneficiato anche degli ultimi aggiornamenti tecnici portati a Suzuka, un pacchetto corposo che è stato subito promosso da tecnici e piloti. La stagione 2024 da ora in poi vivrà soprattutto su questo confronto a distanza che per ora ha visto la Red Bull fare un primo importante passo.

La Ferrari vista a Suzuka è una base solida su cui investire, collocata ora in uno spazio solitario tra la Red Bull ed il resto del gruppo. Pensare a Verstappen oggi sembra troppo, ma ipotizzare un assalto a Perez lo è molto meno, a patto che arrivino in un tempo ragionevole aggiornamenti efficaci per un ulteriore colpo di reni.