F1 | Sainz: "Veloce con le Hard, così ho guadagnato il podio"

La Ferrari si è confermata seconda forza in questo inizio di stagione portando a casa un altro podio, il quarto di fila, grazie a Carlos Sainz. Il pilota madrileno, partito in quarta posizione, ha impiegato poco tempo per far capire come e quanto il suo passo fosse migliore rispetto a quello di Lando Norris, partito terzo accanto a lui.

Durante la gara, soprattutto nel primo e nel terzo stint (rispettivamente fatti con Medium e Hard), Sainz ha mostrato un passo molto competitivo. Certo, non ancora sufficiente per battere le Red Bull nelle condizioni di pista trovate in questo fine settimana, ma lo svantaggio a Suzuka è stato dimezzato rispetto a quello visto lo scorso anno.

Una consolazione da poco, ma che deve essere un punto di partenza per continuare con fiducia in questa stagione: quando si ripresenteranno occasioni come quella di Melbourne, la Ferrari potrà sfruttarle.

"Ho fatto una buona gara, ad essere sincero, perché è stata piuttosto dura con il degrado, ma poi all'improvviso sono arrivate le nuvole, il degrado è diminuito molto e all'improvviso ho pensato che forse una sosta era più veloce e siamo passati alla seconda", ha dichiarato il ferrarista al termine della gara di Suzuka.

"Oggi ho dovuto sorpassare molte auto e i sorpassi sono stati difficili, come sempre a Suzuka: devi superare l'ultima chicane per entrare bene alla prima curva. Sono riuscito a portare a termine le mie mosse, ma è stata dura là fuori".

Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Con un'ultima sosta piuttosto ritardata rispetto a gran parte dei rivali, la gara di Sainz è parsa per qualche istante compromessa. Invece il buon passo della SF-24 numero 55 lo ha portato a passare rapidamente le Mercedes, poi la McLaren di Norris, infine la Rossa gemella di Leclerc, autrice a sua volta di un'ottima gara per ritmo.

"Onestamente, pensavo che fosse possibile, ma che sarebbe stato molto difficile rientrare in quarta o terza posizione. È stato molto difficile superare le Mercedes nel secondo stint e seguire le altre. Sapevo di aver bisogno di un grande delta di velocità per avvicinarmi a Lando e Charles e alla fine ci siamo riusciti. Sono stato veloce con la gomma dura. Mi è piaciuto molto il modo in cui la dura mi ha dato una buona sensazione di spingere e ho potuto fare le mie mosse e ottenere il podio".

La prossima gara in programma si terrà in Cina, che torna in calendario dopo diversi anni di assenza principalmente per motivazioni legate alla pandemia da COVID-19. Sarà anche il primo fine settimana con il format Sprint, dunque un'incognita ulteriore che però sembra non spaventare Sainz.

"Credo che sarà un weekend difficile per tutti. Andare in volata su una pista che non frequentiamo da cinque anni con una sola prova sarà una sfida. Potrebbe anche essere riasfaltata, quindi sarà una bella sfida. Sì, cerchiamo di avere un paio di settimane buone per continuare ad allenarci e a recuperare e poi tornerò in Cina a pieno regime".