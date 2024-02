F1 | Ferrari non illude, ma convince: è già buono il passo gara

Lasciamo perdere il tempo conseguito con le gomme di mescola C4 che ha sparato Carlos Sainz: lo spagnolo è arrivato al tempo di 1’29”921 con un treno che non sarà nella disponibilità del GP del Bahrain in programma la prossima settimana.

A livello statistico possiamo solo dire che al secondo giorno di test pre-campionato, il madrileno è arrivato a un paio di decimi dalla pole position di Max Verstappen dello scorso anno (1’29”708), dando la sensazione che già domani le monoposto a effetto suolo di nuova generazione dovrebbero andare sotto.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La Ferrari ha dato un segno di vita chiudendo al comando sia la sessione del mattino con Charles Leclerc (accorciata per il tombino), sia il turno pomeridiano con Carlos Sainz. La SF-24 è uscita dall’ambiguità mostrando le sue credenziali. La rossa si conferma una monoposto molto consistente, magari non ancora vincente, ma certamente con del potenziale.

Ieri i tecnici del Cavallino si erano dedicati a conoscere la macchina cercando i riscontri con galleria del vento e sistemi di simulazione, mentre oggi è iniziato il lavoro sul set up, cercando diverse regolazioni di assetto e di altezze del fondo da terra. Il primo dato emerso è che la vettura è sincera: sente le regolazioni ed è decisamente meno difficile da guidare della scorbutica SF-23.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

L’altra informazione positiva riguarda l’affidabilità: sono stati coperti 138 giri (84 Sainz e 54 Leclerc) per un totale di quasi 5 GP in due giorni senza un vero problema, facendo meglio di Red Bull (128 giri con Perez) e Mercedes (123 giri con Hamilton), mentre la McLaren non è andata oltre 87 tornate anche a causa di un problema di pescaggio di benzina nel serbatoio.

Ovviamente l’attenzione degli addetti ai lavori si è concentrata sui tempi ottenuti con pneumatici a banda gialla che corrisponderanno alla mescola più morbida del GP. E allora gli equilibri cambiano perché Sergio Perez con il buio e una temperatura dell’asfalto calata di quasi sette gradi ha portato la Red Bull RB20 a 1’30”679, lasciando gli altri oltre il muro muro dell’1’31”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La sensazione è che la rossa non sia ancora del tutto a posto nella configurazione con poca benzina a bordo per il giro secco: in particolare Leclerc non è ancora completamente a suo agio, ma ci sarà tempo domani per trovare la quadra.

La SF-24, invece, ha impressionato nel passo gara: c’è da mettere a punto la vettura con la C3, ma con le due mescole più dure, C1 e C2, la Ferrari è parsa già a posto. La simulazione di gara fatta da Sainz nel tardo pomeriggio è stata indicativa: lo spagnolo non ha registrato un particolare degrado negli stint, rivelando un passo costante sull’1’37 con le medie che poi è sceso a 1’35 con le hard, quando il serbatoio si stava svuotando e la capacità era meno della metà.

Ferrari SF-24, dettaglio della beam wing con un profilo Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24, dettaglio della beam wing con due elementi Photo by: Giorgio Piola

I tecnici nell’arco della giornata hanno evoluto la vettura: dalla singola beam wing sono passati alla versione con due elementi alla ricerca di un maggiore carico sul posteriore. Le indicazioni sono positive, perché anche nel ridurre l’altezza da terra non sono emersi i fenomeni del bottoming.

È un Ferrari solida che approccia la stagione 2024 con meno paure, pur nella consapevolezza di una Red Bull che ancora detta il passo. Da segnalare che Leclerc ha potuto completare il suo ciclo di lavoro tornando al volante della SF-24 alla ripresa delle attività anticipata nel pomeriggio dopo lo stop forzato dovuto al tombino che si era sollevato alla curva 11 e che aveva danneggiato il fondo della rossa.

La vettura e tutto il materiale è stato poi spostata nel box di Sainz, mentre era in quello di Charles. E si è trasferito anche il telaio di scorta che era alloggiato in quello che al momento diventava il garage vuoto. Insomma un super lavoro...

Il telaio di scorta della SF-24 che è "parcheggiato" nel box Ferrari vuoto Photo by: Giorgio Piola

L’operazione è stata possibile perché i meccanici hanno impiegato solo 40 minuti a convertire la macchina del monegasco in quella dello spagnolo. Nessun miracolo: il team manager, Diego Ioverno, aveva preparato la crew in un serrato lavoro di allenamento fatto a casa. Sono dettagli, ma detonano quando una squadra ragiona da top team con certe ambizioni…