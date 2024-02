F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Ferrari chiude davanti con Sainz

Il secondo giorno di test si chiude sotto un cielo completamente tinto di rosso. non si tratta del pur bel tramonto offerto da Sakhir, ma dalla Ferrari, che ha chiuso in testa alla classifica generale grazie al miglior tempo ottenuto da Carlos Sainz.

Se al termine della sessione mattutina era stato Charles Leclerc a risultare il più veloce sotto un sole cocente, quando il tramonto ha spento la luce e l'asfalto si è raffreddato è stato il madrileno a fare la voce grossa montando un set di mescole C4 e fermando il cronometro in 1'29"921.

Carlos è stato l'unico pilota di quelli schierati dai top team a utilizzare la mescola riconoscibile dalla banda rossa, ma aveva già ottenuto riscontri cronometrici importanti anche con la C3 - usata invece da quasi tutti quelli che lo inseguono - che lo aveva portato a ridosso dal riferimento ottenuto da Leclerc questa mattina.

Se fare confronti sul giro secco risulta difficile, se non impossibile per la differenza di mescole e quella di orario in cui sono stati ottenuti i crono dei piloti, a dare segnali confortanti è stata la simulazione gara fatta da Carlos Sainz. 3 stint in cui ha usato C3, C2 e C1, quelle che saranno le mescole a disposizione tra una settimana per il primo GP della stagione.

La SF-24 è risultata molto costante nei tempi. Il degrado s'è visto poco o nulla, almeno nelle condizioni di pista avute oggi. La monoposto, anche a detta dei piloti, risulta più facile da guidare e il punto di partenza sembra esserci, sebbene la Red Bull parta non solo favorita, ma probabilmente anche davanti a tutti nelle prestazioni. Resta da capire di quanto.

Sergio Perez, secondo di giornata, è stato il pilota più rapido con le C3, anche se il suo tempo è stato ottenuto nelle migliori condizioni possibili. La pista era ormai molto più fresca e lui ha avuto modo di sfruttarle al meglio per chiudere a 7 decimi dal crono di riferimento di Sainz.

Perez è stato autore a sua volta di un long run in cui ha confermato la solidità della RB20, ma è difficile comparare i suoi tempi a quelli di Sainz perché la sua simulazione è stata svolta prima, con temperature diverse rispetto a quelle trovate dal ferrarista.

Ha battuto un colpo la Mercedes con Lewis Hamilton che, imitando Perez, ha migliorato con gomme C3 nel miglior momento della pista. Il suo distacco da Sainz è però di 1"1 e dietro di sé ha la prima McLaren, quella di Lando Norris, staccata di due decimi. Il pilota britannico ha anche perso diversi minuti a causa di un problema alla pompa della benzina all'interno del serbatoio della MCL38.

Racing Bulls ha affermato di voler puntare a essere il primo team del centro gruppo e oggi con Daniel Ricciardo c'è riuscita. Il passo gara della VCARB 01 è parso costante, mentre sul giro secco non è ancora chiaro quanto potenziale abbia la monoposto nata e costruita a Faenza. Durante la mattinata Yuki Tsunoda non ha firmato tempi eccellenti, tanto da chiudere appena 17esimo e ultimo di giornata. Probabilmente il giapponese ha dedicato gran parte del suo tempo a svolgere un lavoro che non ha compreso la prova di giri veloci.

Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto grazie al tempo ottenuto questa mattina, prima di cedere il volante della SF-24 a Sainz. Trovarlo in Top 6 rende l'idea del valore del giro fatto dal monegasco con mescole C3, sebbene il suo distacco dal compagno di squadra sia pari a 1"8.

Lance Stroll ha avuto modo di provare la AMR24 in condizioni migliori rispetto a quelle trovate da Fernando Alonso (12esimo) questa mattina. Il canadese ha fatto diverse prove con gomme C3, focalizzandosi sul prendere confidenza con la monoposto e trovare fiducia sul giro secco.

Alpine continua a essere sorniona, provando soprattutto le due mescole più dure realizzate da Pirelli. Tanti giri su C1 e C2 per il team francese, con Esteban Ocon che è comunque riuscito a pizzarsi ottavo. Pierre Gasly, invece, non è andato oltre il 14esimo, ma ha girato solo di mattina.

Ancora da decifrare la Sauber, con Valtteri Bottas nono davanti a Oscar Piastri e GuanYu Zhou 13esimo, mentre Logan Sargeant ha avuto modo di girare tutto il giorno con la FW46, fatto salvo un problema allo sterzo che lo ha costretto a perdere diversi minuti. Chiude da fanalino di coda la solita Haas. Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg hanno denotato un divario troppo grande per essere reale (oltre 6"5). Ma le premesse non sono certo rosee...