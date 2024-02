F1 | Stella: "Quando ho visto la RB20 sono rimasto impressionato"

Dopo le prime occhiate indiscrete nel corso del filming day a Silverstone, vi era grande attenzione attorno alla Red Bull, perché le forme lasciavano intendere che ci fosse qualche novità che avrebbe sorpreso.

Alla presentazione della RB20 quel dubbio è rimasto, perché la squadra di Milton Keynes non ha svelato tutte le carte, nascondendo alcuni dettagli che si sono visti solamente in Bahrain, come la “bocca di squalo” per i radiatori nella pancia, a cui si aggiunge un secondo ingresso verticale ai lati del telaio.

Questa rivoluzione tecnica ha sorpreso molti avversari, che si aspettavano invece un’evoluzione estrema della RB19, la macchina che aveva dominato lo scorso mondiale. Tuttavia, in Red Bull sono stati chiari: se avessero continuato sulla stessa strada, il rischio sarebbe stato quello di vedere gli avversari avvicinarsi, considerazione che li ha spinti a imboccare un percorso differente.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Anche gli avversari sono rimasti stupiti, a partire da Andrea Stella, Team Principal della McLaren. Secondo l’italiano, la scuderia di Milton Keynes è stata coraggiosa nell'apportare un cambiamento così importante a un pacchetto che lo scorso anno si era rivelato così efficace.

“Devo dire che, quando ho visto la vettura ho pensato: ‘Wow! Sono stati coraggiosi a cambiare alcune delle forme che hanno reso quella vettura così vincente l'anno scorso. Penso che l'anno scorso abbiano potuto godere di un vantaggio tale che ha dato loro fiducia dal punto di vista delle tempistiche per prendere qualche rischio, perché si possono prendere questi rischi all'inizio per vedere se funzionerà"”, ha detto Stella.

"Quello che vorrei dire, però, è che mentre c'è innovazione, che possiamo vedere macroscopicamente, come ho già detto, in questi regolamenti la differenza si fa sui millimetri. E molto avviene nel lavoro che non vediamo tra la parte inferiore della vettura e l’asfalto. Quindi, non necessariamente questo cambiamento è il più impattante in termini di passo avanti che hanno fatto".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sia Stella che l'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, avevano precedentemente dichiarato di temere che la Red Bull sarebbe stata in grado di fare un grande passo avanti nel 2024, in quanto il team non aveva dovuto concentrare gli sforzi miglioramento della RB19 nel corso della scorsa stagione considerando l’ampio vantaggio a disposizione.

Chiaramente, lo staff di Adrian Newey ha lavorato duramente dietro le quinte, perché per far funzionare questo pacchetto sono stati rivisti diversi elementi, tra cui il sistema di raffreddamento, talmente peculiare da avere anche delle bocche per i cooling posizionate nella parte interna dell’halo. Un dettaglio interessante, soprattutto considerando che in quella zona vi sono molte turbolenze generate dal pilota all’interno dell’abitacolo.

"Direi che ci sono due elementi. Innanzitutto il design della vettura, che ha subito un'evoluzione significativa che ha richiesto tempo per essere sviluppata. E credo che questo sia il tempo di cui parlavamo io e Zak [Brown], in termini di Red Bull che non ha sviluppato lo scorso anno parti che sono state introdotte sulla vettura 2023".

"E il secondo elemento è la prestazione stessa. Sembra che siano molto forti. Quindi sembra che quello che volevano ottenere dal punto di vista del design sia stato raggiunto, e direi che si tratta soprattutto di prestazioni aerodinamiche", ha aggiunto Stella.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La McLaren ha dimostrato un ritmo di sviluppo importante l'anno scorso dopo un inizio sottotono, che l’ha portata a lottare dalle ultime file della griglia fino alla vittoria nella sprint Race del Qatar. Nonostante quello che viene giudicato un passo in avanti dalla Red Bull, Stella rimane fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi con la MCL38, soprattutto tenendo a mente che, come già annunciato alla presentazione, non tutte le novità tecniche sono già state montate sulla nuova vettura di Woking.

"Diciamo che quello che abbiamo visto nel nostro sviluppo è che sembra che siamo in grado di mantenere il ritmo di sviluppo che abbiamo iniziato l'anno scorso. Quindi, se manteniamo questo ritmo, non posso dire che ci arriveremo [a prendere Red Bull], ma sono più ottimista sulla possibilità di essere competitivi. Ovviamente, se la Red Bull continuerà a sviluppare allo stesso livello, non riusciremo mai a raggiungerli".

"L'importante è riuscire a mantenere questo sviluppo nel tempo. E nel nostro percorso, se pensate a quanto successo con la rivoluzione tecnica e la riorganizzazione della squadra, non sono passati nemmeno 12 mesi”, ha aggiunto il Team principal riferendosi a tutti i cambiamenti che si sono verificati l’anno scorso. Inoltre, a inizio di questa stagione si sono uniti anche Rob Marshal e David Sanchez, che si riveleranno due armi in più nell’arsenale della McLaren.

"Quindi è un percorso relativamente breve da questo punto di vista, ma sono incoraggiato da ciò che vedo dal punto di vista dello sviluppo. Speriamo di poterlo avere sulla MCL38 nelle prime gare della stagione".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nella passata stagione, McLaren ha faticato con alcuni aspetti aerodinamici, come il cronico sottosterzo nelle curve più lente a causa di un anteriore che non riusciva ad essere così preciso. Inoltre, il team aveva in programma anche di lavorare per migliorare il grip al posteriore nelle curve veloci, aspetto dove già la MCL60 si era dimostrata competitiva nel corso dell’anno, in modo da affinare anche la gestione gomma.

“Penso che alcuni punti deboli siano stati migliorati. Per esempio, siamo più soddisfatti dell'aderenza sull'asse posteriore, che era uno degli aspetti su cui volevamo lavorare. In generale, la vettura ha una maggiore aderenza. Ma ci sono alcuni aspetti che dobbiamo ancora migliorare. Non si tratta di correggere le caratteristiche, ma solo di aumentare il grip della vettura, che deriva principalmente dalle prestazioni aerodinamiche”.

“Ma abbiamo un ulteriore margine di miglioramento anche dal punto di vista meccanico. E anche in termini di interazione con gli pneumatici. Quindi in tutti e tre questi aspetti, come ho detto prima aerodinamica, meccanica e interazione con gli pneumatici, abbiamo in programma sviluppi nel corso della stagione”.