F1 | Ferrari: Leclerc promuove il buon inizio di weekend

Nei pochi giri concessi da una sessione FP2 ridotta a meno della metà del tempo previsto a causa di due bandiere rosse, Leclerc ha lanciato un messaggio. Per ora è solo un giro veloce, il migliore di giornata, ma si tratta di un tempo significativo. Charles ha saltato la sessione FP1 dovendo cedere la monoposto a Robert Shwartzman, e nel turno pomeridiano ha coperto un solo giro prima della bandiera rossa innescata dall’uscita di pista di Carlos Sainz. Dopo più di venti minuti d’attesa la sessione è ripresa, e al primo giro lanciato Leclerc ha ottenuto il crono rimasto poi il migliore in assoluto.

“Ho fatto solo un giro con le Medium, poi subito con le Soft – ha spiegato Leclerc - e le sensazioni erano abbastanza buone. È un buon segno quando si inizia così, quindi spero che potremo avere un ottimo fine settimana. Anche la Mercedes sembra molto forte nella FP1, mentre non so bene cosa abbiano fatto nella FP2, sembravano meno veloci”.

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing con Charles Leclerc, Scuderia Ferrari nel paddock di Abu Dhabi

Dopo la seconda bandiera rossa (causata da Nico Hulkenberg) Leclerc ha completato cinque giri lanciati mantenendo le gomme soft utilizzate nella simulazione di qualifica, senza però poter ottenere dati sufficienti per un confronto con gli avversari diretti, tutti limitati dalla riduzione del tempo della sessione.

“Dal punto di vista dei riferimenti credo che arriveremo alla gara di domenica con le informazioni che normalmente abbiamo in un weekend sprint – ha spiegato Charles - ovvero poche certezze, quindi per quanto mi riguarda sarà molto interessante e normalmente è uno dei nostri punti di forza”.

Sainz ha pagato un prezzo elevato a causa di un errore alla curva 3, impattando contro le barriere in un punto in cui si superano i 260 km/h. L'urto, avvenuto lateralmente, è stato forte al punto da staccare una parte delle barriere Techpro, che hanno svolto egregiamente il loro ruolo. Carlos è uscito senza problemi dalla monoposto, e una volta tornato ai box ha tranquillizzato tutti.

“Mi sento bene, è stato un incidente piuttosto importante, ma grazie agli standard di sicurezza che abbiamo oggi possiamo uscire illesi dalla monoposto. Ho qualche dolore, ma nulla di cui preoccuparsi”.

Sainz ha subito riferito che la sua uscita è stata condizionata anche dalla presenza di una vettura davanti a lui che ha creato una scia ‘sporca’, ma già nella sessione FP1 Shwartzman si era lamentato di come la monoposto toccasse l’asfalto in quel punto, condizionando la direzionalità.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, esce dalla sua vettura danneggiata dopo l'incidente nelle FP2

Carlos ha però parlato di qualcosa di diverso in quel tratto della pista rispetto agli anni precedenti. “Per qualche motivo in quel tratto si pista di avverte un cambiamento, ci sono due dossi, uno all’uscita della curva 2 e l’altro all’ingresso della curva 3. Con questa generazione di macchine quel punto è molto instabile, e stavo già per uscire nella sessione FP1. Poi ho cambiato alcune cose sull'assetto e per qualche motivo quando sono arrivato a quel giro sono stato colto di sorpresa, diventando un passeggero”.

Il giro in cui è avvenuto l’impatto è stato il secondo lanciato della FP2. “Tra le due sessioni abbiamo fatto diversi cambiamenti di setup – ha sottolineato Carlos - il che potrebbe avere avuto un effetto ma non voglio entrare nei dettagli”.

Sainz ha così perso la sessione FP2, ma i danni non dovrebbero andare oltre. “Non dovremmo prendere alcuna penalità, quindi tutto bene per il resto del weekend”, ha confermato prima di dare appuntamento a domani.