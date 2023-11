F1 | Max denuncia: "Hanno cercato di spingermi contro il muro!"

Max Verstappen vuole concludere una stagione stellare con una vittoria, l'ennesima del 2023, ma il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi - ultimo appuntamento di F1 - non è stato all'altezza delle sue aspettative.

Il tre volte campione del mondo ha firmato il terzo tempo al termine del secondo turno di prove libere sulla pista di Yas Marina, staccato di poco più di un decimo dal crono di riferimento firmato da Charles Leclerc con la Ferrari.

Se la Rossa numero 16 ha mostrato di aver iniziato bene il fine settimana, la stessa cosa non si può certo dire per la Red Bull. Verstappen non è contento del bilanciamento della sua RB19, troppo sottosterzante e troppo avvezza a seguire i bump dell'asfalto di Abu Dhabi.

"Non siamo riusciti a fare tantissimo in questa giornata, anche perché il nostro bilanciamento era abbastanza fuori fase. La macchina saltellava molto, aveva tanto sottosterzo e questo ci dice che avremo tanto lavoro da fare in vista delle sessioni di domani".

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Sicuramente abbiamo tanto da recuperare e avremo solo le Prove Libere 3 per prepararci alle qualifiche. Il tempo per noi sarà poco".

Alla seconda bandiera verde, quella data in seguito all'incidente occorso a Nico Hulkenberg, Max Verstappen si è trovato davanti diverse vetture che procedevano lentamente nella corsia di uscita dalla pit lane.

A quel punto, conscio di avere poco tempo per firmare un crono, Max ha provato a superare le monoposto che lo precedevano, ma alcune di queste - soprattutto le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton - lo hanno ostacolato e stretto contro il muro.

Non è chiaro se le manovre dei piloti del team di Brackley siano state volontarie, anche perché avrebbe avuto poco senso ostacolare un altro pilota in quel modo, ma al termine delle Libere 2 Verstappen non ha usato giri di parole per descrivere il comportamento di alcuni colleghi in quel frangente.

"Gli altri dovevano spostarsi, andavano tutti piano e io dovevo tornare in pista. Avevo poco tempo e gli altri continuavano a mettersi in mezzo. Quando ho cercato di passare hanno cercato di spingermi contro il muro e chiaramente questo non va bene", ha concluso il pilota della Red Bull.