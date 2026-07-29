F1 | Colapinto e Bortoleto concludono i test con le Pirelli 2027 a Budapest

Sono stati Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto a completare la seconda e ultima giornata di test dedicata allo sviluppo dei pneumatici per la prossima stagione, organizzata da Pirelli all’Hungaroring.

Mercoledì i piloti Alpine e Audi hanno provato diverse varianti delle mescole C3, C4 e C5, svolgendo sia simulazioni di qualifica sia long run fino a 16 giri.

Colapinto ha fatto segnare il suo miglior crono in 1'20"139, completando oggi 139 giri per un totale di 609 km.

Bortoleto ha invece ottenuto il suo miglior tempo in 1'19"917, percorrendo 116 tornate per 508 km.

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring Foto di: Pirelli

Nelle due giornate di test, che hanno visto coinvolta anche Aston Martin martedì, sono stati completati complessivamente 660 giri per un totale di 2892 km.

Le temperature della pista sono state più alte rispetto a martedì, con una massima dell’asfalto di 59°C e dell’aria di 34°C.

I prossimi test di sviluppo Pirelli per gli pneumatici da asciutto sono in programma il 26 e 27 agosto all’Autodromo Internazionale del Mugello.