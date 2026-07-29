F1 | Ceccarelli: "Norris straordinario in Ungheria, mentre Piastri ormai subisce il compagno"

L'Ungheria ha riproposto una McLaren competitiva e il campione del mondo Lando Norris è tornato alla vittoria. Una vittoria importante, la diciassettesima della sua carriera che è la prima di questa stagione. A Riccardo Ceccarelli, mental coach di Formula Medicine, chiediamo quale sia l’effetto che può fare un successo nel proseguo della stagione per il campione del mondo in carica..

“È stato un weekend perfetto: Lando ha disputato una gara eccezionale, ma bisogna anche riconoscere il merito della McLaren. Ho sentito le dichiarazioni di Andrea Stella che aveva preannunciato degli sviluppi della monoposto e hanno funzionato. Ricordo che la McLaren anche due stagioni fa, quando era l'ultima in classifica e poi con gli aggiornamenti riuscì a ribaltare tutto e diventare nell'arco del campionato una protagonista. Questo significa che il team di Andrea lavora molto bene negli sviluppi”.

La squadra di Woking avrebbe potuto firmare una doppietta con Oscar Piastri...

“È vero, ma c'è un aspetto che mi ha colpito: parlo proprio dello strapotere di Norris nei confronti di Piastri. Se andiamo a rivedere anche lo storico Lando ha sempre mostrato una certa superiorità, tranne nella prima fase dello scorso anno quando sembrava che Oscar dovesse prendere il largo. In Olando, con la rottura del motore dell’inglese, sembrava che fosse fuori dai giochi, e, invece, con grande caparbietà ha saputo recuperare sul compagno di squadra e vincere il titolo”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Norris ha dimostrato in Ungheria di essere un degno campione del mondo in carica...

“La superiorità di Lando in Ungheria è stata schiacciante, non appena si è trovato per le mani una vettura vincente, al netto dell’eccellente partenza di Oscar che lo ha portato al comando. Temo che l’alchimia fra Piastri e la McLaren non abbia mai funzionato perfettamente, anche se non ho alcuna intenzione di mettere in dubbio il valore dell’australiano. Ho il dubbio che gli sia rimasta qualche scoria nella mente della scorsa stagione: ad un certo punto del campionato non si trovava con la macchina e faceva più errori. Ora il divario sembra netto, anche se non penso che ci possa essere una differenza così netta tra due top driver”.

E da cosa può scaturire la differenza fra i compagni di squadra?

"A volte può essere la scelta del setup o l'interpretazione della pista. In effetti ci possono essere tante variabili e quindi è sempre difficile dall'esterno giudicare, però la cosa che mi ha colpito di più di questo Gran Premio è sicuramente la facilità con cui Norris se n'è andato quando è andato al comando”.

“È vero che Piastri è stato ostacolato da Sainz nel doppiaggio dello spagnolo, però penso che abbia vinto chi se lo meritava. Sono curioso di vedere come continuerà l'annata in McLaren ora che la macchina è più competitiva, mi aspetto di più da Oscar”.

Oscar Piastri, McLaren, ecco il momento del ritiro per il cambio Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dalle dichiarazioni di Mark Webber, manager di Piastri, non c’è alcuna intenzione di lasciare il team di Woking per cercare nuove sfide...

“Dipende dalle alternative, ma quando si pilota McLaren devi fare una scelta migliorativa: oggi significa andare in Mercedes o in Ferrari, però se non c'è un sedile libero è meglio stare dove sei”.

È una forma di rassegnazione?

"Dico sempre che in un atleta di alto livello, dove la differenza la fanno i millisecondi, o i centimetri in altri sport, ci deve essere un binomio di benessere e performance. Queste due parole devono andare di pari passo e non si può fare una performance se non sei in una condizione di benessere”.

“Può essere più una sensazione che vive il pilota e che magari ha perso l’alchimia con la squadra, rompendo l’ecosistema che porta l'atleta in una condizione di benessere. E non è una critica alla McLaren: ci ho vissuto all'interno quattro anni, e so che è un team che non fa alcuna differenza di trattamento fra i piloti. Dove c'è Andrea Stella non c’è politica”.

E quanto ha pesato per Piastri il ritiro per la rottura del cambio, perché sarebbe stato comunque secondo?

“Neanche tanto, perché era già una gara da dove era uscito nettamente sconfitto, e poi sì, un podio va bene, sono punti preziosi, ma alla fine non è in lotta per il mondiale. Al di là del ritiro, sarebbe uscito un po' scosso da questa gara, perché quando Lando via radio chiedeva lo scambio di posizioni, Oscar magari non pensava che potesse cambiare passo e andare via. Cosa che l’inglese ha fatto appena si è trovato in aria pulita. Aveva l’asso nella manica e se l’è giocato bene, segnando tempi strepitosi”.