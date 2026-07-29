F1 | Domenicali: "Se saltano i GP in Medio Oriente, il mondiale si chiuderà in Europa"

Dopo aver ufficializzato il ritorno nel calendario del Gran Premio della Malesia, che si disputerà sul circuito di Sepang, la Formula 1 ha riportato a 23 le tappe ufficialmente in programma. Resta però il grande punto interrogativo legato alla trasferta conclusiva della stagione, che prevede il tradizionale ‘back to back’ tra il Gran Premio del Qatar (29 novembre) e quello di Abu Dhabi (6 dicembre).

Oltre al finale del campionato in corso, permangono dubbi anche sull'avvio del Mondiale 2027, visto che nella bozza iniziale le prime due gare sono previste in Bahrain e a Jeddah. Stefano Domenicali ha parlato oggi di tutto questo nel corso di una conferenza stampa, passando dalle incognite del breve periodo agli scenari che attendono la Formula 1 nei prossimi anni.

Sepang Circuit, vista dall'alto Foto di: Sutton Images

Dopo l'ufficializzazione del ritorno in calendario di Sepang, ci sarà una pausa fino a metà settembre prima di fare il punto sulla situazione. “Ci prenderemo tutto il tempo necessario per valutare come evolverà la situazione e sarà presa una decisione nel momento opportuno, che non sarà prima della metà di settembre. Ad oggi, quindi, le gare del Qatar e di Abu Dhabi sono confermate, e tra l'altro sono già entrambe sold out. Naturalmente, se entro metà settembre la situazione non sarà sufficientemente chiara, valuteremo le decisioni necessarie. Imola è tra le opzioni prese in considerazione, ma non è stato ancora scelto nulla. Posso solo dire che è nel gruppo delle possibilità disponibili, questo è ciò che intendo”.

Qualora Qatar e Abu Dhabi dovessero uscire definitivamente dal calendario 2026, non verranno prese in considerazione alternative lontane dalle sedi delle squadre.

"Posso già confermarvi che, qualora non fosse possibile disputare le ultime due gare in Medio Oriente, la stagione si concluderà in Europa – ha sottolineato Domenicali – perché non abbiamo alternative praticabili in altre aree del mondo. Questa è la situazione attuale”.

Da quando ha iniziato a circolare l'ipotesi di un finale di stagione in Europa, non sono mancate però le perplessità di chi ritiene poco adatto il Vecchio Continente per ospitare un Gran Premio nel mese di dicembre. Il rischio di temperature rigide e maltempo è elevato, ma Domenicali vede la questione da un'altra prospettiva.

Il pubblico di Imola: l'Enzo e Dino Ferrari potrebbe chiudere il mondiale 2026 Foto di: Peter Fox / Getty Images

“Se guardiamo alle statistiche delle temperature medie in Europa in quel periodo dell'anno, scopriamo che in molti casi fa meno freddo rispetto a quelle di Las Vegas nel periodo in cui ci corriamo – ha sottolineato il CEO della Formula 1 – sono dati oggettivi, potete verificarli. Naturalmente nessuno può sapere con certezza quale sarà il meteo: oggi, con i cambiamenti climatici, è sempre più difficile fare previsioni. Speriamo naturalmente che non nevichi. Ricordo che molti anni fa, al Nürburgring, ci trovammo a correre con qualche fiocco di neve, che poi si trasformò in pioggia. Pirelli, però, non è ancora pronta con le gomme da neve ma... scherzi a parte, credo che le condizioni climatiche ci consentirebbero comunque di correre in Europa anche all'inizio di dicembre”.

"Posso però garantirvi una cosa – ha aggiunto Domenicali – non organizzeremo un'altra gara negli Stati Uniti. C'era stata anche l'ipotesi di disputare due gare a Las Vegas, ma non vogliamo, passatemi il termine, svalutare un gioiello che sta crescendo così bene".

Ma non è soltanto una questione di unicità dell'evento di Las Vegas. "Non dobbiamo dimenticare che in quel periodo dell'anno negli Stati Uniti ci confrontiamo con la NFL, che rappresenta uno degli eventi sportivi più seguiti del Paese. Dobbiamo evitare di metterci in una situazione di competizione diretta con qualcosa che, oggi, ha ancora un'enorme forza sul mercato americano. Considerando anche tutti i vincoli logistici che abbiamo – il rientro nel Regno Unito, la gestione della documentazione doganale e il successivo trasferimento verso un'altra sede – l'unica soluzione praticabile è concludere la stagione in Europa, mantenendo sostanzialmente l'attuale struttura del calendario".

Il GP del Bahrain si disputerà a Sepang. Il calendario 2027 verrà deciso a fine 2027 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

L'incertezza legata al Medio Oriente sta avendo ripercussioni anche sul calendario 2027. Dodici mesi fa le gare del 2026 furono annunciate in primavera, mentre oggi il rischio è di non poter ufficializzare nulla prima di novembre.

“Il calendario che presenteremo in autunno sarà, diciamo, quello previsto in condizioni normali – ha spiegato Domenicali – naturalmente, se la situazione in Medio Oriente non dovesse risolversi, abbiamo già pronti diversi scenari alternativi. La decisione definitiva, però, dovrà essere presa verso la fine dell'anno, quindi abbiamo ancora tempo per adattarci. In ogni caso voglio rassicurarvi: abbiamo già predisposto diverse opzioni che ci consentirebbero comunque di mantenere l'obiettivo di disputare 24 Gran Premi anche nel 2027".

Le richieste da parte dei Paesi interessati a ospitare un Gran Premio di Formula 1 continuano ad arrivare. "Riceviamo numerose candidature – ha concluso Domenicali – ma abbiamo una base molto solida su cui costruire il futuro e, guardando almeno fino al 2028-2029, la stabilità del calendario è estremamente forte. Esistono comunque nuove sedi che potrebbero entrare a far parte della Formula 1, a conferma del fatto che il nostro sport continua a crescere".

Portimao tornerà in calendario nel 2027 con il GP del Portogallo Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Posso dirvi che le trattative in Africa stanno procedendo molto bene, come sapete il prossimo anno torneranno in calendario anche Portogallo e Turchia. Sono quindi altri due Paesi che torneranno a ospitare un Gran Premio. Abbiamo inoltre discussioni in corso in Sud America e nell'Estremo Oriente. Posso aggiungere una cosa: dalla Cina continuiamo a ricevere richieste per ospitare altri Gran Premi, così come dal Giappone. Ma al momento vogliamo mantenere una sola gara: crediamo sia importante consolidare ulteriormente quei mercati prima di valutare l'inserimento in calendario di un secondo appuntamento".