F1 | Caso Mercedes: è legale il filo che simula il quarto flap?

La Mercedes è… tornata. È bastato che l’attesa W15 facesse i primi giri del filming day sulla pista bagnata di Silverstone per suscitare immediatamente delle reazioni. Le immagini che sono state postate per il lancio nascondevano un po’ un’ala anteriore molto particolare. E la geniale soluzione che gli aerodinamici di Brackley hanno studiato si è vista nella massima chiarezza già alla prima uscita dai box di George Russell.

Nella porzione di ala più interna si è osservata subito la mancanza del flap regolabile o meglio si è notata la presenza di un sottilissimo profilo indicato dalla freccia rossa. Il regolamento tecnico di F1 specifica che l’ala anteriore deve essere composta da quattro flap che devono stare in un box definito nei volumi, lasciando ai tecnici delle squadre di spaziare con la fantasia.

E ogni team si è sbizzarrito nello sviluppare le soluzioni più varie e fantasiose. Proprio gli aerodinamici Mercedes avevano “forzato” l’interpretazione delle regole proponendo gli slot nella paratia laterale che hanno permesso di esasperare l’effetto out wash dell’ala per spingere quanto più è possibile il flusso all’esterno della ruota anteriore nel tentativo di pulirne la scia.

Mercedes W15, dettaglio flap che ha scatenato interesse e curiosità Photo by: Mercedes AMG

Ora i tecnici di James Allison attaccano un nuovo filone interpretativo: basta il “filo” di carbonio posto a sbalzo del terzo elemento e che è attaccato alla parete laterale del muso, per dire che quel piccolo cavo in materiali compositi è l’espressione dell’ultimo flap?

Non solo ma laddove il “filo” si collega al profilo vero e proprio, la Mercedes ha messo una staffa metallica (freccia blu) che, almeno sulla carta, dovrebbe limitare le flessioni dell’ala, ma in realtà potrebbe trasformarsi in una sorta di generatore di vortice per spingere il flusso dove più interessa.

Nello spirito del regolamento siamo lontani anni luce, ma nell’interpretazione di come la norma è scritta ci sarà probabilmente da discutere. Nikolas Tombazis, responsabile tecnico FIA del settore monoposto, avrà modo di valutare con il suo staff già nei test in Bahrain se la soluzione è legale o se è al limite. E sarà interessante vedere se ci saranno delle squadre che chiederanno un chiarimento normativo alla FIA sull’idea Mercedes?

Le verifiche FIA via CAD sulle monoposto 2024 non sono ancora iniziate, ma questa soluzione metterà certamente un po’ di pepe ai controlli di inizio stagione. Qualcuno ha battezzato l’idea geniale e, magari, sta già pensando come introdurla, ma non è detto che tutti la vedano allo stesso modo…