F1 | Ferrari SF-24: scopriamo com'è il "by pass duct" evoluto

La nuova Ferrari in sede di presentazione l’abbiamo giudicata una monoposto molto consistente. Nei primi giri di pista durante il filming day la rossa ha confermato delle indicazioni positive: sembra una monoposto nata bene, almeno a giudicare dai sorrisi dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Niente di paragonabile con i musi lunghi dello scorso anno: questo non vuole dire che la macchina del Cavallino sia vincente, ma sicuramente è un deciso passo avanti rispetto alla SF-23.

Lo staff tecnico diretto da Enrico Cardile ha lavorato su tutti i dettagli per migliorare la macchina che l’anno scorso aveva vinto solo nel GP di Singapore con Sainz. L’asticella di Fred Vasseur è stata alzata significativamente: il team principal francese ha detto che la stagione 2024 non sarà un campionato di transizione in attesa dell’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Davide Cavazza

Guardando con maggiore calma la SF-24 emergono alcune soluzioni che identificano la cura e la ricerca della prestazione nello sviluppo. La Ferrari resta l’unica monoposto dello schieramento a utilizzare il “by pass duct”, una soluzione che altri team hanno scandagliato ma che poi non hanno ritenuto di copiare.

Gli aerodinamici di Diego Tondi, invece, non solo hanno riproposto l’idea sulla SF-24, ma hanno evoluto il concetto con una soluzione che dovrebbe incentivarne il valore. C’è una presa d’aria che pesca il flusso sotto alla bocca dei radiatori e, grazie a un condotto ad Esse, la fa sfociare sopra la pancia. Sulla SF-23 il flusso accelerava l’aria delle perdite che fuoriuscivano dalle branchie della vasca, migliorando l’estrazione del calore dai radiatori.

Ferrari SF-24, dettaglio del nuovo "by pass duct" Photo by: Ferrari

L’evacuazione del calore ora avviene grazie al bazooka in coda, per cui il “by pass duct” lavora in un ambito con meno turbolenze. Non solo, ma i tecnici di Maranello hanno pensato bene di forzare un passaggio d’aria in uno slot che è stato creato fra l’Halo e la zona anteriore del condotto.

Il risultato è che si è trovato il modo di accelerare il flusso che viene estratto dal “by pass duct” contribuendo alla generazione di un passaggio d’aria diretto alla beam wing e all’ala posteriore che dovrebbe rendere il retrotreno più efficiente. La Ferrari non diventerà vincente per questa soluzione, ma il concetto evidenzia l’accuratezza con cui è stata sviluppata questa rossa…