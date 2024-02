F1 | Ferrari: il filming day prosegue con Leclerc sulla SF-24

Si dia inizio alle danze. Il primo, vero ballo della Ferrari SF-24, ossia i chilometri concessi dal regolamento sportivo per chi fa il filming day, è iniziato questa mattina, con la nuova Rossa che dopo aver scaldato il motore 066/12 ha messo le ruote sul tracciato di Fiorano.

La SF-24 è entrata in pista alle ore 9:13 con Carlos Sainz al volante. E' evidente che anche oggi la Ferrari seguirà l'ordine già usato ieri per lo Shakedown, con il madrileno a portarla in pista per primo, per poi cedere il volante nel pomeriggio a Charles Leclerc.

Sainz ha compiuto subito un run di 2 giri. Il primo, quello d'uscita dal box di Fiorano, con la vettura adibita alle riprese per il filming day. Il secondo giro, invece, lo ha fatto da solo, senza vettura davanti.

Il primo run è servito per controllare che tutti i sistemi fossero in ordine, sebbene la SF-24 abbia compiuto ieri i primi 15 chilometri senza apparenti problemi.

Watch: La SF-24 in pista a FIORANO! #shorts

Sainz, così come già accaduto ieri, è entrato in pista con gomme demo realizzate da Pirelli. Il regolamento sportivo prevede che per Shakedown e filming day siano utilizzate quel tipo di gomme per non dare alcun vantaggio ai team che sfruttano i 200 chilometri previsti.

A tal proposito, ricordiamo che da quest'anno i chilometri concessi per ogni filming day sono 200, dunque raddoppiati rispetto allo scorso anno. Ogni squadra ha un massimo di 2 filming day per anno da poter sfruttare, quindi 400 chilometri complessivi.

Ieri, dopo la presentazione avvenuta a mezzogiorno, la SF-24 ha fatto i primi giri di pista con Carlos Sainz al volante. Forse un riconoscimento dopo aver saputo che dal 2025 il suo posto sarà preso da Lewis Hamilton. Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di Charles Leclerc che ha così potuto prendere contatto a sua volta con la nuova monoposto, giudicandola già un passo avanti rispetto alla SF-23 e meno difficile da guidare.

Aggiornamento: alle ore 13:15 di questo pomeriggio la SF-24 è tornata in pista, ma questa volta con il numero 16 sul muso e sui due lati del cofano motore. Al volante, infatti, c'è Charles Leclerc, il quale disputa i 100 chilometri (una trentina di giri complessivi) destinati a lui dei 200 odierni messi a disposizione dal filming day sfruttando le ore pomeridiane.

Il sole continua a essere amico della Ferrari. Il cielo terso sopra Fiorano e le buone temperature favoriscono il lavoro di riprese e di sgrossamento della monoposto presentata ieri all'ora di pranzo. Anche Charles, così come Sainz, ha compiuto giri in compagnia di una Alfa Romeo Stelvio preparata per riprendere la Rossa in pista, ma anche in completa solitudine.