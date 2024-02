F1 | Mercedes: Russell porta al debutto la W15 a Silverstone

Nel corso degli anni, il tracciato di Silverstone è spesso stato scelto dalle squadre come sede ideale per portare al debutto le nuove monoposto. Anche quest’anno la tradizione si rinnova e nella giornata di oggi sia McLaren che Mercedes hanno scelto di sfruttare l’occasione per completare i primi chilometri in vista del test a Sakhir.

I due team si sono infatti divisi il circuito e le due differenti pit lane, con la scuderia di Brackley che sfrutterà la versione ridotta del circuito internazionale. Ad avere l’onore e l’onere di scendere per primo in pista con la nuova W15 è stato George Russell, il quale ha iniziato a girare poco dopo le 13 completando i primi giri su un asfalto ancora bagnato per la pioggia caduta in mattinata.

Una Mercedes che mischia due mondi dal punto di vista cromatico, affiancando al nero carbonio usato nel 2023 al fine di risparmiare peso il ritorno dell’argento nella parte superiore del telaio, a ricordare il legame della scuderia tedesca con la sua storia e i suoi colori.

Dal punto di vista tecnico, l’ultima "Freccia nera" rappresenta un punto di rottura con i due modelli che l’hanno preceduta, nate sulla filosofia zero pod, con pance scolpite per essere quanto più ridotte possibile. Dopo un primo allontanamento con il pacchetto introdotto a Monaco lo scorso anno, gli ingegneri di Brackley hanno lavorato duramente per risolvere i vincoli e difetti della W14, intervenendo ad esempio sul telaio e sul cambio, rivisti per accomodare nuove soluzioni e idee.

Il muso e l'ala anteriore sono stati rivisti con soluzioni interessanti, come si può notare dalla forma dell’ultimo elemento posizionato più in alto, che non va a collegarsi con l’intera sezione direttamente al muso per favorire il passaggio dell’aria.

Le pance presentano numerose modifiche, in particolare per l'ingresso delle bocche dei radiatori, con una forma che si scosta in maniera importante da quella vista sulle altre macchine. Tra gli obiettivi citati figurano quelli di creare una vettura con una minor resistenza all'avanzamento, migliorando inoltre l'efficienza a DRS aperto, ma anche più prestazionale in curva. Per riuscirci Mercedes ha lavorato anche sul telaio e sul cambio, ed è intervenuta anche sulla sospensione posteriore passando allo schema push rod.

Il gruppo tecnico guidato da James Allison, richiamato dopo un inizio di 2023 molto deludente, è intervenuta su diversi aspetti con l’ambizione di tornare a vincere dei Gran Premi e avvicinarsi in maniera importante alla Red Bull. Un obiettivo condiviso anche da Ferrari, McLaren e Aston Martin, motivo per il quale senza ombra di dubbio non mancherà una concorrenza agguerrita.

Nel pensare questa vettura Mercedes ha accolto anche alcune delle richieste dei piloti, in particolare di Lewis Hamilton, il quale si era lamentato di una posizione troppo avanzata dell’abitacolo, il che portava a una vettura sbilanciata. Per ritrovare un equilibrio che potesse dare maggior confidenza ai piloti, soprattutto con il posteriore, gli ingegneri sono sostanzialmente ripartiti da un foglio bianco.

Sarà anche l’ultima Mercedes del sette volte campione del mondo, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari: per Hamilton la speranza è quella di concludere questa avventura con un sorriso prima di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.