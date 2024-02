F1 | Caso Horner: Christian sarà presente al lancio della RB20

Christian Horner presenzierà al lancio della nuova Red Bull. L’evento, in programma domani, mostrerà ufficialmente la RB20, e chiuderà le presentazioni delle monoposto che vedremo la prossima settimana in Bahrain.

In una nota ufficiale di introduzione all’evento che si terrà a Milton Kaynes, è stata annunciata la presenza di Max Verstappen, Sergio Perez e del CEO e Team Principal, Christian Horner. Un segnale importante, poiché sarà la prima apparizione di Horner dopo l’esplosione del caso che ha portato ad un’indagine interna nei suoi confronti.

Le ultime notizie sul caso Horner erano quelle relative all’incontro tra le parti in causa avvenuto venerdì scorso a Londra, poi è tornato il silenzio. La presenza del team principal al lancio della RB20 sembra essere un indizio a supporto della risoluzione interna della vicenda, ma sono supposizioni da prendere ancora con le pinze.

Il passo successivo saranno i test in Bahrain che scatteranno tra una settimana, se Christian sarà presente anche sul circuito di Sakhir si potrà ipotizzare una soluzione definitiva del caso. Non è da escludere che lo stesso gruppo Red Bull decida di anticipare eventuali supposizioni con una dichiarazione ufficiale.

Nel frattempo, in Inghilterra ha avuto un’eco importante il supporto che Horner sta avendo da Bernie Ecclestone. Il rapporto tra i due è sempre stato molto stretto, fu proprio Ecclestone a suggerire nel 2004 il nome di Horner al boss della Red Bull Dietrich Mateschitz, pronto a dare il via al sogno di avere un proprio team in Formula 1.

“Sono in stretto contatto con lui - ha confermato Ecclestone all’agenzia France Press - Il problema è che quando hai successo ti fai molti nemici, e questo è un esempio calzante. Spero che Christian tenga la testa bassa, quando Dietrich è morto si è creato un vuoto di potere e diverse persone in nuove posizioni hanno visto l'opportunità di inventare ogni sorta di storie per colpirlo (Horner) in modo da metterlo da parte e creare una possibilità per sé stessi”.