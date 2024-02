F1 | Cambia la Sprint: scenari e rischi dell'ultima rivoluzione

Sul piano tecnico, la stagione 2024 di Formula 1 non riserva grandi novità rispetto allo scorso campionato, con i regolamenti rimasti sostanzialmente invariati, a partire dalla decisione di approvare l'uso di 4 Power Unit nell'arco del mondiale anche quest'anno.

Tuttavia, sul piano sportivo ci sono diverse novità, tra cui l'attivazione anticipata del DRS e la modifica del format dei weekend che prevedono la sprint. Fino allo scorso anno, tutti gli eventi brevi si svolgevano in un'unica giornata, con la Shootout al sabato mattina e la sprint nel pomeriggio, ma il problema risiedeva nel fatto che le qualifiche per il Gran Premio al venerdì non garantissero linearità nel fine settimana.

La F1 Commission aveva infatti discusso già verso la fine del 2023 per trovare una migliore razionalizzazione del format per la sprint, cercando di dividere in maniera più ordinata la giornata dedicata alle sessioni brevi rispetto al resto del fine settimana ordinario. Un accordo si è trovato solo nell'ultima riunione di inizio settimana, con cui è stato deciso di riorganizzare il weekend.

Al venerdì si disputeranno le prove libere 1 e la sessione di qualifiche della sprint shootout, ma a cambiare è il sabato. Nella mattinata del secondo giorno di azione in pista, infatti, si disputerà la sprint race, mentre nel pomeriggio di sabato i piloti torneranno sul tracciato per le qualifiche del Gran Premio da 300 km, che rimane come da tradizione di domenica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, il resto dello schieramento alla partenza della gara Sprint Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

In realtà erano stati presi in considerazione anche altri scenari, tra cui uno che prevedeva le FP1 il venerdì seguite immediatamente dalla sprint con una griglia decisa in base all'ordine invertito tra i primi 10 della classifica di campionato, mentre al sabato si sarebbero disputare le FP2 seguite dalle qualifiche della gara. Non è un mistero, infatti, che la F1 abbia sempre visto con interesse alla possibilità di introdurre la griglia invertita, per quanto i piloti e i team siano sempre stati piuttosto cauti su quest'ultimo argomento.

Proprio su questo andamento, un'altra proposta prevedeva che al termine della shootout i primi 10 classificati venissero invertiti sulla griglia di partenza della gara. Tuttavia, per incoraggiare i piloti a impegnarsi a fondo, anziché cercare deliberatamente di finire nella parte bassa della top 10 per partire più avanti, si è parlato anche di offrire punti extra in qualifica. Anche in questo caso, però, vi sono dei problemi difficili da ingnorare: quanti punti sarebbero stati assegnati nella shootout, considerando che già quelli per la sprint sono ridotti? Il vincitore della sprint ottiene solo 8 punti e garantire un punteggio anche in qualifica rischierebbe di svalutare la corsa breve.

Tra i motivi che hanno spinto la F1 a rivedere il format vi sono però anche le modifiche al parco chiuso. Lo scorso anno sia i team che i piloti si sono lamentati del fatto di non poter intervenire sulle vetture, dovendo approvare il setup dopo una sola sessione di libere. Se un team sbagliava l'assetto per la sprint, di conseguenza era compromesso anche tutto il resto del fine settimana, se non decidendo di fare in qualche intervento partendo però dalla pit lane, come fatto negli Stati Uniti da Aston Martin e Haas.

Pochi dettagli della nuova versione sono emersi nel comunicato della F1 Commission di lunedì, perché devono ancora essere discussi e approvati nella prossima riunione. Il piano di base prevede potenzialmente due Parc Fermé: il primo è quello coprirebbe gli eventi della sprint, mentre il secondo andrebbe dalle qualifiche alla gara. Anche se gli ultimi dettagli non sono stati ancora confermati, i piloti hanno accolto positivamente questo cambiamento, parlandone a margine delle presentazioni.

La McLaren MCL60 sotto una copertura in garage Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La grande differenza rispetto al formato precedente sarebbe che ora i team avrebbero la possibilità di apportare modifiche all'assetto e ai componenti tra la sprint e le qualifiche principali, ma non è ancora stato deciso esattamente come funzionerà e cosa sarà consentito. Il tempo stringe, perché la prima sprint è quella del Gran Premio di Cina, che si disputerà ad aprile.

Una delle preoccupazioni espresse dai team è che, sebbene accolgano con favore la libertà di apportare modifiche, ciò aumenterà il loro carico di lavoro per i meccanici, che chiaramente sono costretti a intervenire con maggior rapidità durante le pause avendo un maggior numero di sessioni competitive. A ciò si aggiunge anche il lavoro aggiuntivo in fabbrica con i simulatori per sfruttare i dati raccolti nella sprint e trovare il miglior compromesso fino all'ultimo secondo possibile.

Anche per i funzionari della FIA il Parc Fermé al venerdì rappresenta un problema, dato che i commmisari devono controllare le vetture per ben due giorni e non solo dal sabato pomeriggio, come invece avviene in un normale weekend senza la sprint.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, il resto dello schieramento alla partenza della Sprint Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Un altro problema del nuovo format è il rischio evidente che un grave incidente nella sprint possa compromettere le possibilità di un pilota di partecipare alla sessione di qualifiche successiva. Pensando, ad esempio, a quanto successo a Pierre Gasly a Monza nel 2021 o a Sergio Perez ed Esteban Ocon lo scorso anno in Qatar, vi sarebbe poco tempo a disposizione per intervenire in caso di incidenti gravi.

Da questo punto di vista, ci dovrebbe essere un'apertura da parte della FIA e della F1 per dare modo ai team di avere pronti dei telai di riserva da usare in queste occasioni. Attualmente, infatti, ciò non è possibile: alle squadre è sì concesso avere un telaio di riserva, ma con pochi pezzi montati prima di un certo orario, pena la partenza dalla pit lane come accaduto a Logan Sargeant a Suzuka.

La Formula 1 ha ancora del tempo per raggiungere un accordo sugli ultimi dettagli, come successo lo scorso anno, con l'approvazione della qualifica Shootout solamente pochi giorni prima della tappa in Azerbaijan. Non è da escludere che si possa aggiungere anche una piccola nota nel regolamento per garantire maggior libertà di azione su questo tema in via straordinaria.