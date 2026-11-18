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F1 | Cadillac dà ancora fiducia a Bottas: Valtteri ha rinnovato fino al 2027 battendo Herta e Vesti

Nonostante una stagione vissuta tra più ombre che luci e le valutazioni su possibili alternative, Cadillac ha deciso di confermare il finlandese anche per il 2027. Il team americano sceglie così una line-up in continuità con quella del primo anno per mantenere stabile il team, dato che accanto a Bottas ci sarà ancora Sergio Perez.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 nov 2026, 20:16

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Nonostante le incertezze che avevano accompagnato il suo futuro negli ultimi mesi, Cadillac ha deciso di puntare sulla continuità confermando Valtteri Bottas anche per la stagione 2027. Il finlandese continuerà così a condividere il box con Sergio Perez, mantenendo invariata una line-up di grande esperienza con cui il team statunitense ha aperto la sua storia in Formula 1 entrano sulla griglia quest'anno.

Tuttavia, la decisione non era affatto scontata. Nel corso del 2026, Bottas ha vissuto un'annata complicata, spesso al di sotto delle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo, nato soprattutto per l'esperienza accumulata in realtà importanti come la Mercedes. Se si deve imparare, ha senso farlo da chi può portare quell'esperienza. Ma le prestazioni a tratti poco convincenti e certi risultati decisamente inferiori a quelli del compagno di squadra avevano infatti alimentato dubbi sul suo futuro, con Cadillac pronta a valutare alternative per il proprio secondo sedile.

Più che sul giro secco, dove il finlandese è riuscito in diverse occasioni a mantenersi vicino, o addirittura davanti, a Perez, sono state soprattutto le performance in gara a rappresentare il principale punto debole della sua stagione. Da una parte è vero che ci sono stati episodi sfortunati, ma Bottas non è mai riuscito a trovare quella continuità necessaria per consolidare la propria posizione all'interno della squadra come avrebbe voluto.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A pesare sono stati anche i limiti della vettura. Non è infatti un segreto che Cadillac abbia incontrato diversi problemi sul fronte dell'affidabilità e della qualità di alcuni componenti, come dimostrano anche i vari cedimenti, di cui l'ultimo che ha colpito proprio Bottas in Messico.

Sono aspetti che hanno inevitabilmente condizionato anche il campionato del pilota finlandese, ma il bilancio complessivo della stagione e il confronto diretto con il compagno di squadra avevano portato la squadra a interrogarsi sulla possibilità di modificare la line-up in vista del prossimo anno.

Sul tavolo c'era infatti anche l'ipotesi di percorrere una strada differente. Il primo nome era quello di Colton Herta, spinto dalla proprietà americana TWG nonostante una stagione ben sotto le aspettative in Formula 2 per dare valore a un progetto made in USA.

Grazie alle varie sessioni di prove libere dedicate ai debuttanti disputate nel corso della stagione, il pilota statunitense è inoltre riuscito a ottenere i punti necessari per soddisfare i requisiti della Superlicenza FIA, eliminando così uno degli ostacoli che in passato avevano complicato un suo possibile ingresso in Formula 1.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un'altra opzione presa in considerazione, forse anche quella più concreta, era quella di Frederik Vesti. Il danese, che ha già dei legami con Cadillac per il suo impegno nel campionato IMSA con Action Express Racing, è il pilota di riserva e simulatore in Mercedes, dove è apprezzato per i feedback con cui riesce a migliorare la vettura. Come nel caso di Bottas, avrebbe portato con sé una certa esperienza, non tanto su quanto accade in pista, ma su ciò che succede dietro le quinte.

Alla fine, però, ha prevalso la volontà di dare continuità al progetto e alla line-up attuale, concedendo a Bottas un'altra opportunità. Un atto di fiducia che segue anche il recente rinnovo di Perez per tre stagioni, attorno a cui è chiaro che il team voglia costruire il prossimo futuro dopo una stagione in cui, al netto della scarsa competitività della MAC-26, ha comunque convinto surclassando proprio il compagno di squadra e conquistando il primo punto (poi tolto per una penalità) a Monaco.

"Sono entusiasta di continuare questo viaggio con Cadillac nel 2027. Sapevamo che costruire una nuova squadra di Formula 1 da zero non sarebbe stato facile, ma è proprio questo che rende questa sfida così speciale" - ha detto Bottas -. "Abbiamo gettato le basi, stiamo imparando e migliorando, e c'è ancora molto altro in arrivo. Ho fame di altro e credo in ciò che stiamo costruendo insieme. La storia è solo all'inizio".

Cadillac ha scelto la continuità in un progetto appena nato, ripagando anche la fiducia di Bottas che aveva scelto di accasarsi al team americano sin dal principio, ma nel 2027 il principio dovrà mostrare un cambio di passo per continuare la sua avventura...

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