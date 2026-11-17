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F1 | Mercedes spinge ancora: al GP di Las Vegas ecco il turbo con ADUO. Ma lo avrà solo Antonelli

Il team di Brackley, fresco vincitore del titolo iridato Costruttori 2026 di Formula 1, ha deciso di introdurre il nuovo turbo dotato aggiornamenti consentiti dall'ADUO. Lo farà solo sulla W17 di Antonelli, cercando di aiutare Russell nella rincorsa al secondo posto nel Mondiale Piloti.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 nov 2026, 14:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

I due titoli appena portati a Brackley, evidentemente, non bastano ancora. Mercedes ha annunciato questo pomeriggio che al Gran Premio di Las Vegas, previsto in questo fine settimana nella metropoli che sorge nello stato del Nevada, porterà importanti aggiornamenti alla power unit. Ma di una sola vettura.

"A partire da questo fine settimana avremo a disposizione la specifica del turbo con ADUO abilitato. L’obiettivo principale è verificare lo sviluppo in condizioni di gara, considerando che il vantaggio in termini di prestazioni previsto è relativamente contenuto", ha confermato Toto Wolff, team principal della Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, già iridato al Gran Premio di Città del Messico, usufruirà dell'introduzione del nuovo turbo, aggiornato grazie alle concessioni ADUO.

L'obiettivo della Mercedes è verificare che la componente dia i vantaggi immaginati, sebbene questo sia ritenuto dalla squadra un pezzo che può dare vantaggi contenuti alle prestazioni della vettura.

La scelta di utilizzare la nuova componente della power unit solo sulla W17 di Antonelli è legata al fatto che l'italiano ha ormai già vinto da qualche settimana il titolo Mondiale Piloti, al pari della Mercedes, iridata nel Costruttori 2 settimane fa in Brasile.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

George Russell, invece, è alla ricerca della seconda posizione nel Mondiale Piloti dopo averla persa recentemente in favore di un Max Verstappen in grande ascesa. Se Mercedes avesse montato il nuovo turbo sulla W17 numero 63, Russell sarebbe finito in penalità, scontandola in griglia di partenza.

Mercedes ha voluto evitare questo scenario, così da dare tutte le migliori opportunità al pilota britannico per chiudere nella posizione d'onore, in una stagione che per la Stella a tre punte è stata a dir poco trionfale.

"Prevediamo di utilizzarlo sulla vettura di Kimi, mentre per George la nostra priorità sarà proteggere la sua posizione in griglia, poiché il beneficio prestazionale potrebbe non essere sufficiente a giustificare una penalità in griglia", ha proseguito Wolff.

"I nostri traguardi sono chiari: aiutare George a ottenere il miglior piazzamento possibile nel Campionato Piloti, concludere l’anno con slancio e continuare a estrarre ulteriore prestazione dalla vettura. C’è ancora molto lavoro da fare sotto questo aspetto e le ultime tre gare ci offriranno altrettante opportunità per imparare e migliorare".

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