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F1 | Honda vuole crescere nel 2027: ci sarà una nuova testata per migliorare la combustione

La Casa giapponese sta lavorando sodo nel centro ricerche di Sakura per portare l'anno prossimo una power unit che riduca il gap di potenza da Mercedes e Red Bull, mentre nelle ultime tre gare stagionali cercherà di trovare l'affidabilità per guadagnare ancora qualche punto nel Costruttori. Il freddo di Las Vegas potrebbe aiutare...

Franco Nugnes

Pubblicato: 17 nov 2026, 14:07

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Power Unit Honda RA626H

Foto di: Honda

La Honda non vede l’ora che l’anno orribile del suo rientro ufficiale in F1 finisca. I tecnici giapponesi hanno preso troppo sottogamba il ritorno nel Circus, pagando con un gap prestazionale imbarazzante con la migliore concorrenza.

Fernando Alonso e Lance Stroll hanno pagato a caro prezzo la carenza di potenza e la mancanza di affidabilità del 6 cilindri RA626H: storicamente sappiamo che la Casa nipponica non è particolarmente brillante quando ci sono dei cambiamenti di regolamento, ma i fatti ci insegnano che poi i nipponici puntualmente arrivano. Ci vuole tempo e, soprattutto, una grande pazienza.

In HRC stanno riorganizzando lo staff dedicato ai GP e i processi con cui preparare la stagione 2027. Da poco più di un mese Yoichiro Fukao è diventato Large Project Leader del programma di F1, prendendo il posto di Tetsushi Kakuda, mentre Koji Watanabe, attuale presidente e amministratore delegato di Honda Racing Corporation, andrà in pensione e il suo ruolo sarà ereditato da Keiichi Yasuda, attuale vice presidente esecutivo.

Fernando Alonso con l'Aston Martin, in battaglia con Lewis Hamilton sulla Ferrari in Brasile

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Servono energie fresche che lavorino in maggiore sinergia con l’Aston Martin, dal momento che la genesi della AMR26 è stata il frutto della totale autonomia dei due gruppi con una condivisione molto limitata delle informazioni e, soprattutto, dei problemi, per cui non deve stupire se i guai emersi sulla verdona sono stati gravi su entrambi i fronti.

Il peccato originale di Honda è di aver creduto che la power unit 2026 potesse nascere dal motore che ha vinto quattro titoli mondiali e un secondo posto con la Red Bull e Max Verstappen, mentre era necessario avviare un progetto tutto nuovo che potesse rispondere alle esigenze di un regolamento che per la prima volta metteva endotermico ed elettricoin un ruolo paritario nella produzione di potenza.

Ed è questo il motivo principale per cui, nonostante l’adozione di due sviluppi che la FIA ha concesso grazie all’ADUO, non abbiamo visto importanti cambiamenti nelle prestazioni e nelle gerarchie della F1. Nessuno ne ha mai parlato, ma stando alle voci di paddock anche la benzina Aramco non è sembrata la più prestazionale, per quanto la compagnia saudita sia stata fra le prime a sperimentare gli e-fuel.

Livrea Aston Martin

Foto di: Aston Martin

A Sakura, allora, nel Centro di Ricerca e Sviluppo Honda situato nella prefettura di Tochigi, hanno disegnato una nuova testata che dovrà rispondere ai requisiti di combustione richiesti da questi propulsori molto spinti che lavorano a pressioni e temperature molto elevate. Non solo, ma stanno sviluppando anche dei progetti avanzati per arrivare alle batterie allo stato solido per potenziare anche l'area dell'ibrido.

Non deve stupire, quindi, se la Honda giocherà in difesa nelle ultime tre gare stagionali: l’Aston Martin è a secco di punti da quattro Gran Premi, mentre l’aspettativa era di risalire la china dall’ultimo posto nel mondiale Costruttori, lottando con costanza nella top ten, dopo il debutto in estate della monoposto di Adrian Newey completamente rivista. Il nono posto fra le squadre, quindi, è ben poca cosa per chi ha ben altre ambizioni.

A livello di telaio e aerodinamica un salto di qualità si è visto e Fernando Alonso a volte dà la sensazione nel giro secco di riuscire ad arrampicarsi a centro gruppo, ma poi emergono i problemi di affidabilità per effetto dell’incremento di cavalli dell’unità che ha fatto il debutto a Zandvoort.

Nella livrea Aston Martin per Las Vegas appare il marchio Acura per la Honda

Foto di: Aston Martin

Nel weekend la Honda si presenterà a Las Vegas come Acura, il marchio usato nel mercato USA dalla Casa giapponese per alcuni modelli premium: la speranza è di festeggiare i 40 anni del brand con un risultato onorevole.

Shintaro Orihara, responsabile degli ingegneri Honda in pista, è prudente: “Questo fine settimana affronteremo le condizioni più fredde dell’intera stagione, con una temperatura dell’aria che si aggirerà intorno ai 10 gradi Celsius. Sarà quindi fondamentale mantenere la power unit all’interno del corretto intervallo operativo di temperatura perché il tracciato mette sotto sforzo il motore e sappiamo che ci attende un weekend impegnativo, soprattutto a causa del lungo rettilineo”.

“La nostra priorità è implementare le misure di affidabilità necessarie per quanto riguarda l’ERS – dopo il ritiro di Lance in Brasile – e vivere un fine settimana di gara solido. Dopodiché, naturalmente, l’obiettivo sarà quello di sfruttare al massimo il potenziale del motore”.

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