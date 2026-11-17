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F1 | Ferrari: Beganovic in FP1 al posto di Hamilton. Vasseur: "Sarà importante scaldare le gomme"

La Scuderia cerca nella Strip i punti per consolidare il secondo posto nel mondiale Costruttori e il team principal mette l'accento sull'esigenza "... di riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo”. Il giovane svedese completerà le sessioni che vanno messe a disposizione dei piloti rookie.

Franco Nugnes

Pubblicato: 17 nov 2026, 15:30

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Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Ferrari va a Las Vegas con la speranza di cancellare il deludente risultato di Interlagos. Il campionato entra nella fase finale del campionato e la gara della Strip apre l’ultima tripletta della stagione con la Scuderia che, ormai, ha un solo obiettivo: chiudere la partita del secondo posto nel mondiale Costruttori, potendo difendere i 95 punti di vantaggio sulla Red Bull. Alla squadra di Maranello servono 30 punti, ma non c’è fretta di trovarli tutti nella terza gara negli Stati Uniti.

Lo sviluppo della SF-26 si è concluso ad Austin nell’altro GP statunitense e per il tracciato cittadino nella Capitale del Nevada vedremo solo degli adeguamenti della rossa alla pista: si corre in notturna con temperature molto fredde (10 gradi di media) per cui l’obiettivo principale sarà riuscire a mandare le gomme nella giusta finestra di funzionamento.

Dino Beganovic, Ferrari

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Nel primo turno di prove libere sarà di scena Dino Beganovic, il giovane svedese di 22 anni, che effettuerà la quarta sessione della stagione da rookie, salendo sulla rossa che sarà lasciata libera da Lewis Hamilton.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, preferisce non fare previsioni: “Il Gran Premio di Las Vegas apre l’ultima tripletta della stagione. Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo”.

“Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione. Come sempre, la priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra”.

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