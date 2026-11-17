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Formula 1 Las Vegas

Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai

Alonso correrà di nuovo fuori dalla F1 e lo farà alla Dakar: a gennaio sarà al volante della nuova Aston Martin-Prodrive. L'ennesima sfida del 45enne che ha provato diverse categorie, che ha vinto e continua ad andare oltre l'età anagrafica, con una fame di corse che ha pochi eguali al mondo.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 nov 2026, 12:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La carriera di Fernando Alonso sembra assumere sempre di più l'andamento di una linea semiretta: ha avuto un inizio ben preciso, ma non ha una fine. La natura di quest'ultima è evidente e sin dai primi anni di scuola conosciamo le sue caratteristiche. Quella dell'asturiano, invece, è ancora un libro in fase di scrittura, ma la copertina che conclude il volume ancora non si vede all'orizzonte.

"Io di patatine ne ho prese tante. Gustose, fragranti: non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi. Le ho mangiate così, senza tante complimenti, anche tre alla volta...". Così diceva Rocco Siffredi in una celebre pubblicità (poi modificata perché troppo allusiva al suo principale lavoro...) che lo ritraeva protagonista. Ebbene, se noi cambiassimo la parola "patatine" con "categorie del motorsport, ecco che nell'era moderna verrebbe naturale pensare a uno e un solo pilota. Proprio Fernando Alonso.

Le ha provate tutte, o quasi. Formula 1, Indycar, prototipi WEC, IMSA e Dakar. Anche due alla volta. E qui, per altro, siamo certi di non incorrere in divieti di alcun tipo vergando queste righe.

La verità è che, al di là di richiami pubblicitari che hanno fatto a loro modo la storia della televisione italiana recente, Fernando Alonso si sta confermando un pilota d'altri tempi. Classe 1981, 45 anni suonati (ma molto bene), l'asturiano è ancora in Formula 1 a inseguire quella vittoria che manca da troppi anni e, in cuor suo, anche quel terzo titolo iridato che gli è sfuggito a più riprese e che ancora sembra tormentarlo.

Ma non è solo fame di vittorie. Non può essere 'solo' quello a muovere le sue idee e a fare in modo che vengano realizzate. E' fame di corse. E' fame di lasciare il segno, di competizione, di mostrare al mondo di non essere solo - tra doverose virgolette - un pilota di Formula 1 che ha fatto a suo modo la storia, ma anche di essere forte in ogni cosa che ha provato, di mostrare al mondo che essere poliedrici, in un mondo di specialisti come quello odierno, si può ancora.

Attenzione: il nostro non è voglia necessaria di guardare indietro, di affermare che "una volta era meglio" o amenità del genere. No. Il nostro intento è sottolineare la voglia di un pilota arrivato nel mezzo del cammin della sua vita (e forse già un passo oltre, ma solo uno) che ha ancora la voglia e la capacità di mettersi in gioco. Per altro in una sfida complessa come la Dakar.

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso

Foto di: A.S.O.

Il rally raid più celebre al mondo ha già avuto Alonso come grande protagonista. Accadde nel 2020, poche settimane prima che il mondo si fermasse a causa della pandemia dovuta al COVID. Un 13esimo posto assoluto da pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing, in cui spiccò un secondo posto di tappa, ma anche problemi invitabili per un pilota con così poca esperienza nella categoria come lui.

Fernando lo aveva detto già in tempi non sospetti: gli sarebbe piaciuto tornare a correre la Dakar qualora ve ne fosse stata l'opportunità. Aston Martin, sfruttando anche l'addio di Dacia dopo la grande vittoria ottenuta da Nasser Al-Attiyah nell'edizione 2026, ha trovato terreno fertile: una vettura già pronta, una partnership tra la Casa britannica e Prodrive che non si sa a cosa porterà, ma che oggi, giorno dell'annuncio, fa sognare in modo lecito.

La presenza di Alonso - al di là delle certezze rappresentate da Sébastien Loeb e l'iridato in carica del W2RC Lucas Moraes - è la ciliegina sulla torta di un progetto nato in poco tempo ma che, inevitabilmente, rappresenterà qualcosa che attirerà ancora più appassionati a vedere la Dakar dal prossimo 9 gennaio. Il percorso, che sarà in Marocco per via della guerra che attanaglia il Medio Oriente, sarà una novità ulteriore e forse anche per questo la presenza di Alonso attirerà ancora più occhi sulla 49esima edizione del rally.

Ce la farà Alonso a ottenere un altro grande risultato al di fuori della Formula 1? Dovremo aspettare gennaio per saperlo. Quello che è certo, è che Fernando ha ancora voglia di provarle tutte. O quasi. E ha ancora tanta fame.

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