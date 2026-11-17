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F1 | Cadillac svela la livrea celebrativa che userà al GP di Las Vegas: è ispirata alle luci della Strip
Il team americano presenta la quinta colorazione della sua stagione e lo fa dedicandola alle luci artificiali della Strip di Las Vegas, sede del terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 17 nov 2026, 17:06
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Livrea Cadillac Las Vegas GP
Foto di: Cadillac Communications
Las Vegas è una di quelle gare segnate in rosso dai team: tutti - o quasi - si presenteranno in Nevada con una veste speciale per le rispettive monoposto. Cadillac, essendo padrone di casa, non poteva esimersi in tal senso.
Il team statunitense ha svelato questo pomeriggio la colorazione delle sue MAC-26 per la gara di casa, il Gran Premio di Las Vegas.
Livrea Cadillac Las Vegas GP
Foto di: Cadillac Communications
Questa, stando alle indicazioni date da Cadillac stessa, è stata ideata e progettata per brillare sotto le luci artificiali della città dell'azzardo, nella prima apparizione del marchio da team di Formula 1 davanti al proprio pubblico.
La livrea delle monoposto che saranno al solito affidate a Sergio Perez e Valtteri Bottas è ispirata alle luci della Strip di Las Vegas. Un design traslucido e dal carattere tecnologico. E' un omaggio ancora più profondo alle persone, alla determinazione e all'ingegno americano che si celano dietro l'ambizioso progetto di Cadillac: costruire un team di F1 partendo da zero.
Livrea Cadillac Las Vegas GP
Foto di: Cadillac Communications
Questa è la quinta colorazione differente presentata da Cadillac nel corso di questa stagione. La prima è stata svelata al Super Bowl ed è la classica bianco-nera. Poi sono arrivate quelle speciali usate a Miami e Silverstone, in occasione del 4 luglio. L'ultima, invece, è stata utilizzata al Gran Premio degli Stati Uniti, svolto al Circuit of the Americas di Austin.
Livrea Cadillac Las Vegas GP
Foto di: Cadillac Communications
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