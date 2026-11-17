Ultime notizie

Formula 1 Las Vegas

F1 | Cadillac svela la livrea celebrativa che userà al GP di Las Vegas: è ispirata alle luci della Strip

Il team americano presenta la quinta colorazione della sua stagione e lo fa dedicandola alle luci artificiali della Strip di Las Vegas, sede del terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 nov 2026, 17:06

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Livrea Cadillac Las Vegas GP

Foto di: Cadillac Communications

Las Vegas è una di quelle gare segnate in rosso dai team: tutti - o quasi - si presenteranno in Nevada con una veste speciale per le rispettive monoposto. Cadillac, essendo padrone di casa, non poteva esimersi in tal senso.

Il team statunitense ha svelato questo pomeriggio la colorazione delle sue MAC-26 per la gara di casa, il Gran Premio di Las Vegas.

Livrea Cadillac Las Vegas GP

Foto di: Cadillac Communications

Questa, stando alle indicazioni date da Cadillac stessa, è stata ideata e progettata per brillare sotto le luci artificiali della città dell'azzardo, nella prima apparizione del marchio da team di Formula 1 davanti al proprio pubblico.

La livrea delle monoposto che saranno al solito affidate a Sergio Perez e Valtteri Bottas è ispirata alle luci della Strip di Las Vegas. Un design traslucido e dal carattere tecnologico. E' un omaggio ancora più profondo alle persone, alla determinazione e all'ingegno americano che si celano dietro l'ambizioso progetto di Cadillac: costruire un team di F1 partendo da zero.

Livrea Cadillac Las Vegas GP

Foto di: Cadillac Communications

Questa è la quinta colorazione differente presentata da Cadillac nel corso di questa stagione. La prima è stata svelata al Super Bowl ed è la classica bianco-nera. Poi sono arrivate quelle speciali usate a Miami e Silverstone, in occasione del 4 luglio. L'ultima, invece, è stata utilizzata al Gran Premio degli Stati Uniti, svolto al Circuit of the Americas di Austin.

Livrea Cadillac Las Vegas GP

Foto di: Cadillac Communications

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Mercedes spinge ancora: al GP di Las Vegas ecco il turbo con ADUO. Ma lo avrà solo Antonelli



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



20 h



F1 | Mercedes spinge ancora: al GP di Las Vegas ecco il turbo con ADUO. Ma lo avrà solo Antonelli





Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



22 h



Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai





F1 | GP di Las Vegas: la sfida sarà tenere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | GP di Las Vegas: la sfida sarà tenere le gomme nella giusta finestra d'utilizzo

More from

Sergio Perez





F1 | Cadillac: i padroni del Liverpool interessati alle quote di TWG per entrare nel team USA



Formula 1



Formula 1



Brasile



13 g



F1 | Cadillac: i padroni del Liverpool interessati alle quote di TWG per entrare nel team USA





F1 | Perez crede nel progetto Cadillac a lungo termine: ha rinnovato per tre anni fino al 2029



Formula 1



Formula 1 20 g



F1 | Perez crede nel progetto Cadillac a lungo termine: ha rinnovato per tre anni fino al 2029





F1 | Perez lancia l'allarme: "La differenza di potenza ed erogazione delle PU è troppo pericolosa"



Formula 1



Formula 1



Azerbaijan



1 gm



F1 | Perez lancia l'allarme: "La differenza di potenza ed erogazione delle PU è troppo pericolosa"

More from

Cadillac-Ferrari





F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar



Formula 1



Formula 1



Messico



17 g



F1 | Herta, che confusione sulla superlicenza: gli manca ancora un punto per un errore della IndyCar





F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"



Formula 1



Formula 1



Bahrain



1 gm



F1 | Bottas: "Imola? Fredda e tasse alte". Max risponde: "Ci sono posti peggiori e le tasse si pagano"





F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”



Formula 1



Formula 1



Bahrain



1 gm



F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Ultime notizie





MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



40 min



MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"





F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"





FE | Dodds esclusivo: “La Gen4 convincerà anche gli scettici. È il segnale più forte delle nostre ambizioni"



Formula E



FE Formula E 1 h



FE | Dodds esclusivo: “La Gen4 convincerà anche gli scettici. È il segnale più forte delle nostre ambizioni"





F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



2 h



F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti