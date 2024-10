F1 | Bearman torna su una Ferrari: girerà nelle FP1 in Messico

Il prossimo fine settimana Oliver Bearman ritroverà la Ferrari SF-24. Il pilota britannico, che nel 2025 sarà al via del campionato mondiale con la Haas, avrà la possibilità di scendere in pista nella sessione FP1 del Gran Premio del Messico al volante della monoposto con cui ha disputato la sua prima gara in Formula 1.

Lo scorso marzo Bearman era stato chiamato in extremis durante il weekend di Jeddah per sostituire Carlos Sainz, impossibilitato a scendere in pista a causa di un forte attacco di appendicite. In Arabia Saudita Oliver disputò la terza sessione di prove libere, poi qualifiche e gara, conclusa in settima posizione.

Sei mesi dopo Bearman ritroverà la SF-24 nei sessanta minuti della sessione FP1 che aprirà il weekend sul circuito Hermanos Rodriguez prendendo il posto di Charles Leclerc. Ferrari, McLaren e Aston Martin sono le uniche tre squadre a non aver ancora portato in pista un rookie nelle due sessioni FP1 previste dal regolamento sportivo. Nelle ultime cinque gare due sono con format sprint (Brasile e Qatar) mentre Las Vegas, come è per tutti i cittadini, non permette di togliere un’ora di prove ad un pilota titolare.

La scelta forzata ricade quindi su Messico e Abu Dhabi, weekend nei quali l’Aston Martin Felipe Drugovich, mentre la McLaren il prossimo weekend dovrebbe offrire l’opportunità a Pato O’Ward in attesa di definire chi sarà in pista a Yas Marina. Tra i team che hanno ancora una sessione FP1 da completare c’è la Mercedes, che schiererà in Messico Andrea Kimi Antonelli, mentre la Sauber sarà in pista con Robert Shwartzman.