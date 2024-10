F1 | Verstappen non camba idea: proseguirà la protesta con la FIA

“Possibilità di vincere il titolo? 50%”. Max Verstappen è molto pragmatico, ma quando nel corso della sua carriera si è trovato a rivestire i panni di grande favorito non si è mai tirato indietro. Oggi il valore aggiunto nella sua candidatura alla conquista del titolo mondiale è il margine che vanta su Lando Norris nella classifica generale, ma il bioritmo è in deciso calo. “Sei weekend di gara vogliono dire molti punti – ha spiegato Verstappen – quindi c’è molto che può andare nella giusta direzione e altrettanto che può andare male. Non c’è nulla di garantito, ma preferisco non pensare troppo nel lungo periodo, vedremo un weekend alla volta, non voglio aggiungere altro nella mia testa”.

Non è pretattica ma lo stato delle cose. La Red Bull porterà in pista delle novità sulle sue monoposto, uno sforzo notevole concluso in extremis prima della partenza per Austin. “Non abbiamo avuto modo di provare tutto al simulatore – ha ammesso Max – al momento non posso dire nulla di più. Pressione? No, quando salto in macchina cerco di fare del mio meglio. Quando la macchina è in grado di ottenere buoni risultati, di solito ottengo buoni risultati e quando non lo è diventa più difficile. Certo, mi piace vincere una gara o un campionato, ma alla fine se succede…succede, è la vita”.

È la vita di un pilota che di titoli mondiali (a 27 anni) ne ha già tre, e che non sente alcuna responsabilità nel vedere Norris avvicinarsi sempre di più. Punti per strada Max non ne ha lasciati. “Ci affideremo ai dati – ha spiegato parlando delle difficoltà che impone il weekend sprint sul fronte del setup - con una sessione a disposizione è molto dura, inizi con quello che è il setup preparato a casa, cerchi di bilanciarlo un po' e poi ti affidi anche ai dati degli ingegneri per capire se sono soddisfatti dell'aggiornamento o meno”.

Red Bull porterà delle novità ad Austin: Verstappen ha detto di non essere riuscito a provare tutto al simulatore Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Max continuerà la protesta con la FIA

Quella di Austin è la prima tappa di campionato dopo il ‘fattaccio’ di Singapore, ovvero la stretta della FIA sul linguaggio utilizzato dai piloti nelle conferenze stampa che ha subito trovato in Verstappen la prima applicazione. Max ha confermato che intende proseguire quanto iniziato nel fine settimana di Marina Bay, ovvero continuerà a parlare con i giornalisti fuori dalla sala conferenze della FIA qualora dovesse ritenerlo necessario per spiegare al meglio le sue argomentazioni. Verstappen ha inoltre confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Federazione Internazionale in merito alla penalità che gli è stata inflitta a Singapore.

“Non ho sentito nessuno, quindi per me non cambia nulla – ha chiarito - voglio dire…devo anche parlare meno, quindi per me va bene anche così”. La posizione di Verstappen ha ricevuto il sostegno della Grand Prix Drivers' Association, George Russell ha affermato che l'organizzazione spera di avere un incontro con la FIA la prossima settimana per discutere di quanto avvenuto a Marina Bay. Verstappen si è detto disponibile a discutere della questione con il presidente Mohammed Ben Sulayem e ha sottolineato di essere in attesa della sua chiamata.

“Ognuno ha la propria opinione, ma è abbastanza chiaro che, come è già stato detto, si è trattato di cose stupide. Da parte mia sono sempre aperto a una chiacchierata, ma non sono io quello che deve chiamare qualcuno”. “Questo scenario credo che sia davvero inutile – ha concluso Max - ovviamente sono consapevole che non si debba imprecare, ma non ci sono stati insulti o cose simili. Poi leggo commenti di persone preoccupate per ciò che possono pensare dei bambini, dell’esempio che possiamo dare…beh, quando avevo cinque anni posso dire con certezza di non aver mai guardato una conferenza stampa. Ma, in compenso, a scuola si dicono non di rado cose molto peggiori, è così che va la vita e voglio solo vivere la mia, se non sono d'accordo con qualcosa, lo dirò. Tutto qui”.