F1 | Ai piloti non mancherà il punto per il giro veloce: "Inutile e strano"

Nonostante la lunga pausa post-Singapore, la Formula 1 non è rimasta dormiente e, dietro le quinte, ha lavorato sia per definire gli ultimi stagionali che delle novità regolamentari per il prossimo anno, anche a seguito delle polemiche che sono nate proprio nella tapa di Marina Bay. A Singapore erano emersi dei dubbi sulla scelta della Racing Bulls di tentare il giro veloce a fine gara con Daniel Ricciardo, di fatto togliendo il punto aggiuntivo a Lando Norris e favorendo la casa madre Red Bull.

Sulla scia delle polemiche nate per un episodio che, data l’intensità e l’incertezza del mondiale, è stato valutato anche sul fronte strategico nella lotta al campionato, la Formula 1 è intervenuta rapidamente su un problema in realtà annunciato da tempo, ma che solo a Singapore ha trovato un esempio davvero concreto. Per questo, nell’ultima riunione del Consiglio Mondiale, è stato deciso di eliminare totalmente il punto addizionale per il giro veloce nel caso lo stesso pilota giunta tra i primi dieci al termine del GP.

Non si è quindi scelto di rivedere la regola andandola a modificare, bensì di rimuoverla completamente dal regolamento sportivo della prossima stagione. Il punto per il giro più veloce è stato introdotto nel 2019 per tentare di aggiungere un elemento in più in termini di spettacolo, ma è chiaro che non ha mantenuto le premesse, specie perché in molte occasioni era ottenuto da chi aveva un margine ampio abbastanza da potersi fermare ai box e montare degli pneumatici nuovi sul finale della gara.

Il giro veloce di Ricciardo a Singapore ha spinto i team a rivedere la regola Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

La maggior parte dei piloti e dei team interpellati in merito al cambio di regolamento non sembra però rimpiangere l’addio del punto addizionale.

“Il fatto è che credo che per la maggior parte di noi, il giro veloce non aggiunge molto allo spettacolo. Se si può fare una cosa del genere, se qualcuno è fuori dai punti e monta gomme morbide con meno carburante a bordo per fare il giro più veloce togliendolo ai primi dieci, non mi sembra giusto”, ha detto il Team Principal della Haas Ayao Komatsu quando gli è stato chiesto se l’episodio di Ricciardo a Marina Bay avesse avuto una sua influenza della decisione delle squadre e della FIA di rimuovere il punto.

“Ma poi, sì, cosa aggiunge di più in gara? Non credo che aggiunga nulla. Credo che la maggior parte delle persone la pensasse così. Credo che tutti la pensavamo così e abbiamo deciso di abolirlo”, ha poi aggiunto il giapponese.

Anche i piloti hanno parlato della decisione del Consiglio Mondiale: “Sono sempre stato dell'idea che non fosse necessario, soprattutto per il modo in cui si ottiene” - ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz -. “In questo momento, il punto va a chi ha un pitstop gratuito a un giro dalla fine della gara. Quindi, non si vede chi è il più veloce in gara e si merita un punto per essere il più veloce. Nella maggior parte dei casi, il punto va a colui che, per caso o per fortuna o per una situazione di gara, ha un pit stop libero a un certo punto della gara”, ha poi aggiunto lo spagnolo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Esteban Ocon, il quale ha rimarcato come era contro quest’idea fin dal principio: “Il pilota alpino Esteban Ocon ha concordato con Sainz. "In gara, corriamo per vincere", ha detto. "Non corriamo necessariamente per essere i più veloci in un giro. Non ho mai pensato che sia una buona cosa avere un punto per la gara".

Anche Kevin Magnussen ha detto che il punto bonus è poco incentivante per le squadre di metà classifica come la Haas, soprattutto perché raramente i team nella zona di centro gruppo hanno la possibilità di montare gomme fresche sul finale di gara e rimanere nella stessa posizione: un punto, quindi, non andrebbe a compensare quanto perso durante il pit stop. Unico possibile vantaggio sarebbe quello di fermarsi con una vettura fuori dalla top 10, e che non ha nulla da perdere, per strappare il punto a una squadra rivale in classifica.

George Russell della Mercedes ha concordato con i colleghi, sottolineando come fin troppo spesso il punto è stato ottenuto da un pilota che non era abbastanza veloce per meritarlo: “Ho sempre pensato che il punto per il giro più veloce fosse una regola un po' strana e inutile, perché il pilota che faceva una gara difficile si fermava ai box, montava le gomme nuove e guadagnava un punto in più. Non ne ho mai visto i vantaggi, quindi sono contento che non ci sia più”, ha aggiunto Russell.

George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Ma non tutti i piloti sono dello stesso avviso: Sergio Perez ha infatti gradito l'aggiunta di un elemento alla giornata di gara, in particolare l'aumento della pressione su piloti e team per la ricerca del giro più veloce alla fine della gara. “Non sono molto d'accordo. Ha dato molto. Ci sono state gare in cui, soprattutto quando il campionato è piuttosto combattuto tra squadre e piloti, questo poteva davvero fare la differenza. Stiamo parlando di 24 punti a stagione”.

“Non so perché sia cambiato, però mi sembrava una buona idea. Quando ci si mette alla prova, i meccanici sono molto sollecitati a fare la sosta giusta, e tu a fare il giro giusto”, ha poi aggiunto il pilota messicano che, però, non è tato l’unico ad ammettere di preferire la regola che rimarrà in vigore fino al termine di questa stagione. Infatti, Lando Norris avrebbe preferito mantenere il regolamento inalterato: "Mi piace come è ora. C'è l'opportunità di fare qualcosa di diverso. A volte si paga il prezzo per rischiare una cosa del genere. È sempre stato un rischio in certi scenari, se il pit stop va male o per altri motivi".