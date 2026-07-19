F1 | Aston, la scia di Leclerc non basta: è a 6 secondi dalla pole, ma Spa è l’ultima sofferenza prima della vettura B

Aston Martin sta contando i giorni che la separano dall’arrivo della tanto attesa vettura B la prossima settimana in Ungheria, in quella che è ormai una vera corsa contro il tempo perché nemmeno il team sa con certezza se ci saranno abbastanza componenti per equipaggiare entrambe le monoposto, con possibili limitazioni nelle scorte. Ma prima di pensare a Budapest resta da superare l’esame più duro: Spa.

Tra tutti i Gran Premi disputati finora, quello del Belgio è senza dubbio il più complesso: è il circuito che mette maggiormente a nudo i limiti della Power Unit, complice la presenza di lunghi tratti a pieno gas, ma allo stesso tempo richiede molto carico aerodinamico e un posteriore estremamente stabile. Sono proprio questi gli aspetti in cui la AMR26 mostra le sue maggiori carenze.

C’è anche un terzo elemento: mentre i rivali hanno continuato a introdurre novità, Aston Martin ha scelto di aspettare, limitando gli aggiornamenti praticamente dall’inizio della stagione. L’idea è stata quella di concentrare gli sforzi su un unico pacchetto capace di garantire un vero passo avanti, anche alla luce dei limiti della PU Honda. Pochi decimi non avrebbero cambiato il quadro generale, quindi si è deciso di ripensare la vettura.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto di: Marc Fleury

È qui che è nato il progetto della vettura B, tanto atteso e destinato a introdurre anche un nuovo telaio per ridurre il peso di una monoposto ancora decisamente sopra il limite, un problema che qui a Spa emerge in modo ancora più evidente e brutale. Nel secondo settore, dove serve tanto carico aerodinamico, Aston non perde decimi ma secondi rispetto alla concorrenza. È un mix di fattori, perché ovviamente manca anche molta energia dalla Power Unit Honda.

Per massimizzare la velocità nei rettilinei bisogna sacrificare parte del secondo settore in termini di ricarica, al punto che la FIA ha imposto diverse sezioni in cui è possibile spegnere l’MGU-K nell’intertempo centrale per risparmiare energia. È evidente però che, se si parte già con un deficit di energia e di potenza quando il motore elettrico è spento, le differenze tendono ad ampliarsi, anche perché la AMR26 esce più lenta dalle curve.

Questo cosa vuol dire? Che non solo perderà tempo in percorrenza di curva, ma anche che impiegherà più tempo per raggiungere la velocità dei rivali, toccando massime decisamente più basse. È un aspetto che aiuta a spiegare perché il secondo settore, al di là delle carenze di carico aerodinamico puro, si sia rivelato così difficile per la AMR26. Se in curva aerodinamica e peso la penalizzano, il gap di potenza della Power Unit Honda amplifica ulteriormente le difficoltà.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Clive Mason/Getty Images

Per dare un metro di paragone, solo nel secondo settore Aston perde ben tre secondi dalla pole e dalla maggior parte dei top team, ma il dato più impressionante è che in quello stesso tratto accusa anche un secondo da Cadillac. Di fatto, nel resto del giro Aston perde esattamente dove ci se lo aspetterebbe, ossia sui lunghi rettilinei dove emergono le carenze della Power Unit Honda che verrà aggiornata dopo la pausa estiva a Zandvoort con un sostanzioso intervento sulla combustione del motore termico.

Pagando (tanti) cavalli rispetto alla concorrenza e avendo una vettura che non fa dell’efficienza aerodinamica il proprio punto di forza nonostante il poco carico generato, il risultato è un deficit di quasi 20 km/h da Mercedes nella zona di Blanchimont. Anche se questo divario si riduce quando l’ala si apre, resta comunque significativo.

In sintesi, tutto ciò porta a perdere oltre un secondo in ogni allungo, sia nel primo che nel terzo settore e c'è anche da sottolineare un elemento: Fernando Alonso è stato molto scaltro nel suo ultimo tentativo nel piazzarsi alle spalle di Charles Leclerc e sfruttare la scia sul rettilineo del Kemmel, prima che il Ferrarista poi prendesse lo stesso il largo.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto di: Marc Fleury

Una conferma di come, nonostante le note difficoltà, il team sta comunque provando a dare il massimo per massimizzare quel che si può in pista: “Come sempre, è stato così negli ultimi dieci Gran Premi: conosciamo perfettamente la nostra posizione, ma non vogliamo comunque arrenderci. Andiamo in qualifica, montiamo tre set di gomme, spingiamo in tutti e tre i giri e cerchiamo di massimizzare ogni dettaglio”, ha raccontato Alonso, come dimostra anche la scelta di sfruttare Leclerc come traino.

“Stiamo imparando mentre lo facciamo. Come ho detto, credo che dall’Austria siamo diventati costanti in termini di deployment e di aspetti che per tutti gli altri sono normali. Per il nostro team ci sono voluti cinque o sei Gran Premi per avere tutto al posto giusto. Ora penso che siamo più preparati, sperando che la macchina diventi più veloce”. A Budapest, pista ricca di energia, i limiti della PU Honda saranno anche meno evidenti.

Lontano dai riflettori, per Aston c’è ancora molto da imparare e anche la gara con il duello interno nel GP di casa a Silverstone, per certi versi, si è rivelata utile per capire come si comporta la Power Unit nel pieno di una lotta, accumulando dati che si spera possano tornare utili quando arriveranno la monoposto in versione B e il motore Honda aggiornato a Zandvoort. In attesa di quel momento, però, resta da affrontare un’ultima gara di sofferenza, come se dopo la bandiera a scacchi ci si potesse liberare di tanto... peso.