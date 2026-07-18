F1 | Red Bull, la scia a Max vale oltre 3 decimi: farla funzionare è stato molto più complicato di quel che sembra

In quegli ultimi istanti di Q3, quando la regia internazionale ha mostrato l’abile strategia Red Bull con la scia fornita da Isack Hadjar a Max Verstappen, il pensiero comune è stato probabilmente lo stesso espresso da Pierre Gasly in diretta mentre seguiva il finale delle qualifiche dal ring delle interviste: “Si tratta della miglior scia di sempre o…”.

Ecco, in effetti è stato così, perché a differenza di quanto poteva sembrare in un primo momento dalle immagini che schiacciavano un po’ la prospettiva, in quell’ultimo tentativo l’olandese non ha dovuto alzare il piede per evitare di colpire il compagno di squadra. Anzi, il fatto che la scia sia stata eseguita così bene gli ha permesso di guadagnare ben oltre tre decimi.

Con Hadjar destinato a partire dal fondo della griglia domenica, dopo aver montato una serie di nuovi componenti della Power Unit, la Red Bull ha comunque voluto assicurarsi di averlo a disposizione in Q3 per assistere Verstappen. Una scelta logica, considerando che già nel resto del weekend si era visto come la Red Bull pagasse qualcosa in termini di velocità sui rettilinei rispetto alla Mercedes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Chiaramente, l’obiettivo non era tanto quello di lottare per la pole, ma di provare a conquistare almeno la prima fila, tenendo anche a mente che Lando Norris avrebbe dovuto scontare una sanzione in griglia per la sostituzione della centralina sulla sua vettura. Per questo, in Q3 la Red Bull ha attuato il piano, fornendo la scia a Verstappen in entrambi i tentativi, seppur con modalità differenti.

Nel primo tentativo, Hadjar è rimasto più distante e, essendo partito più tardi e con più batteria a disposizione, ha finito per dover gestire l’acceleratore alzando leggermente il piede perché paradossalmente aveva più potenza di Verstappen e si stava allontanando. Al contrario, nel secondo e ultimo tentativo la scia è stata orchestrata in modo diverso, con il francese molto più vicino al compagno di squadra. Questo ha permesso di guadagnare un altro decimo e mezzo rispetto al primo run del Q3 solo in quel tratto.

Lo stesso Verstappen, un po’ come quel pensiero comune, inizialmente pensava di essere troppo vicino al punto da rischiare di toccarlo, ma in realtà non ha mai alzato il piede: “Ero completamente in pieno, l’avrei semplicemente spinto. Ma lui è stato incredibile, inizialmente ho pensato “oh mio dio, è troppo vicino, ma poi in realtà ha funzionato bene fino all’ultima curva. Era al limite, ma mi fidavo di lui”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Una manovra eseguita alla perfezione che, rispetto alla Q2, quando Max non aveva beneficiato di alcuna scia, è valsa circa ben oltre tre decimi, quasi poco meno di quattro, a conferma di quanto fosse potente in questo punto del circuito. Anche per questo, ad esempio, Charles Leclerc sperava di poter avere una scia in qualifica. Una scia che, alla fine, ha garantito a Verstappen una prima fila capace di dare un volto diverso al suo weekend, percorrendo quel tratto fino a circa 15 km/h più veloce che in Q2.

“Penso che siamo un po’ lenti sul dritto, ma la macchina è stata nella finestra giusta e abbiamo cercato solo di affinare qualche dettaglio, lo stesso anche in qualifica. A un certo punto eravamo un po’ bloccati sul quanto altro tempo sul giro si potesse davvero estrarre, perché ogni giro che facevo era leggermente più veloce, ma a un certo punto, quando sei già in pieno, non c’è più tempo da guadagnare nelle curve”, ha spiegato Verstappen.

In effetti, a seconda di come si gestisce l’energia, su questa pista alcune curve sono diventate molto semplici da affrontare in pieno. Non per una questione di carico aerodinamico, come accadeva in passato, ma perché ci si arriva piuttosto lentamente e anche con queste monoposto diventa naturale percorrerle a gas spalancato.

“È qualcosa che forse dobbiamo rivedere, magari facciamo troppo facilmente alcune curve in pieno. Ma la vettura era buona e poi naturalmente Isack in Q3 mi ha aiutato molto con la scia nel settore finale, ed è per questo che sono seduto qui, altrimenti sarebbe potuto essere tranquillamente un sesto posto. I distacchi dietro erano così ridotti, quindi grazie a lui per questo. Come squadra abbiamo fatto tutto ciò che potevamo”, ha aggiunto l’olandese, sottolineando il ruolo di Hadjar.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con le PU 2026 dare la scia è più difficile di quel che sembra

In effetti, il ruolo di Hadjar è stato decisivo, perché senza la scia il rischio sarebbe stato quello di scivolare molto più indietro in classifica. E soprattutto, organizzare una scia non è mai semplice, ma farlo con le monoposto 2026 è ancora più complicato a causa della natura del deployment delle Power Unit, dato che ci sono situazioni in cui il software può “confondersi” e non fornire tutta la potenza disponibile.

Per aspettare Verstappen, infatti, Hadjar si è quasi fermato alla fine del secondo settore, dando di nuovo poi gas in maniera improvvisa e il timore era che il motore potesse reagire in modo strano. Inoltre, con queste Power Unit che dipendono molto dall'energia presente nella batteria, è difficile sapere come reagirà la centralina, per cui non basta spremere il pedale dell'acceleratore, ma di fatto bisogna ragionare per evitare troppo derating.

“La parte difficile è capire cosa ti darà il motore, perché quando ti fermi in uscita da curva 14 e poi devi ridare potenza, il motore è un po’ confuso, dato che ti sei fermato senza un vero motivo, e il software va in confusione. Così nel primo tentativo in Q3 avevo fin troppa potenza e mi sono allontanato da lui”.

“Nel secondo tentativo invece non ne avevo abbastanza, quindi era lui a recuperare su di me, e non sono riuscito a dargli la scia per tutto il tratto. È stato molto difficile da giudicare. Ha fatto comunque un ottimo lavoro, a essere onesti”.