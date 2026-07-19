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Verstappen durissimo: "A Spa con queste macchine è come girare con una F3 che ha il carico di una F1"

Il 4 volte iridato soffre la mancanza di spinta della MGU-K in alcune parti della pista belga, portandolo a esagerare: "Abbiamo la potenza di una F3, ma con l'aerodinamica di una F1. Ma non voglio lamentarmi troppo, altrimenti qualcuno mi spara", ha concluso scherzando.

Giacomo Rauli Ronald Vording
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La Formula 1 di oggi ha in Max Verstappen uno dei suoi oppositori più feroci e attivi. E, per certi versi, fa strano e allo stesso tempo risulta naturale che a esporsi in questo senso sia l'uomo maggiormente in vista del Circus iridato. Il pilota più rappresentativo.

Colui che ha vinto più titoli nell'ultimo lustro soffre la condizione tecnica attuale. L'impressione è che non sia solo una frustrazione dovuta a una Red Bull non all'altezza di Mercedes (e nemmeno della Ferrari), quanto alle sensazioni di guida, a ciò che i piloti si trovano a fare (e a non avere) nel corso di ogni giro in pista al volante delle monoposto 2026.

Spa-Francorchamps era da tempo indicata come una delle piste più complesse per le nuove power unit e così si sta rivelando. Proprio in tal senso, senza l'aiuto del KERS - o MGU-K, che dir si voglia - vi sono parti del tracciato in cui a spingere le monoposto sono solo i propulsori termici. Ed è proprio questo il punto che Verstappen ha voluto sottolineare, facendo un paragone scomodo.

"Per gran parte del secondo settore si viaggia soltanto con il motore termico. Quanta potenza abbiamo? Circa 450-500 cavalli, più o meno, che credo siano grosso modo quelli di una Formula 3, ma con il carico aerodinamico di una Formula 1", ha dichiarato il quattro volte campione del mondo dopo aver conquistato il secondo posto in qualifica per il Gran Premio del Belgio. "Potete immaginare che, ovviamente, non sia particolarmente entusiasmante da guidare".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Utilizzando esclusivamente il motore a combustione interna, senza il contributo dell'MGU-K, le attuali power unit di Formula 1 erogano circa 540 cavalli. I motori Mecachrome impiegati in Formula 2 sviluppano invece circa 620 cavalli, il che significa che nel settore centrale di Spa i piloti di F1 dispongono effettivamente di meno potenza rispetto alle monoposto della categoria cadetta. Per dovere di cronaca, il paragone con la Formula 3 non è corretto, poiché i dati ufficiali indicano una potenza di circa 380 cavalli.

La frase del 4 volte iridato, però, appare un'iperbole, una forzatura cercata e inferta con fare scientifico per smuovere le anime della Formula 1 e l'opinione pubblica, già parzialmente schierata contro l'attuale regolamento tecnico da diversi mesi.

Verstappen ha poi aggiunto di preferire non criticare i regolamenti del 2026 ogni settimana, anche perché ha la sensazione che la sua opinione non sia particolarmente apprezzata da tutti nell'ambiente della Formula 1.

"Sinceramente non voglio stare qui a lamentarmi di nuovo, perché probabilmente qualcuno mi sparerà appena esco dalla porta", ha scherzato Verstappen. "Ma, come ho già detto, dal punto di vista mentale mi sto adattando e cerco di trarre il massimo da questa situazione, anche se non è ciò che mi piace e non è ciò che amo fare in Formula 1".

"Potrei anche restare a casa senza guidare nulla, ma non servirebbe a niente. Quindi continuo semplicemente a fare del mio meglio".

Riguardo la polemica sollevata poche ore prima da Oscar Piastri riguardo Pouhon, il quale l'ha definita "Non più una curva", Verstappen ha rincarato la dose.

"Non si tratta solo di Pouhon, è proprio la pista intera. Non più una curva. E' letteralmente una Spa-Francorchamps differente. Ma sì, ho dovuto riadattare la mia mente a tutto questo".

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