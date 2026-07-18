F1 | Mercedes: si va oltre la pole di Antonelli, perché scoppia il caso Russell

La gioia della pole position si è esaurita già nel giro di rientro ai box, durante il dialogo con l’ingegnere Peter Bonnington. Poco dopo essere sceso dalla monoposto, lo sguardo di Kimi Antonelli lasciava chiaramente intendere che partire dalla prima posizione rappresenta solo un passaggio verso ciò che conta davvero. Dopo il Gran Premio di Monaco dello scorso 7 giugno, Antonelli è stato autore di ottime prestazioni, ma ha dovuto cedere 43 punti al compagno di squadra George Russell. A dispetto dei suoi diciannove anni, Kimi ha capito molto bene che, fino alla bandiera a scacchi dell’ultima gara, conteranno solo i punti raccolti tappa dopo tappa.

La pole conquistata a Spa non ne assegna, ma resta comunque un segnale importante. C’è stato un solo momento, in Q1, nel quale la superiorità di Antonelli è sembrata vacillare. “Quando siamo entrati in pista si è alzato un po' di vento – ha spiegato Kimi – l’assetto era un po' al limite per quella situazione, così abbiamo cambiato le regolazioni dell’ala anteriore”.

Con il progressivo miglioramento della pista tutto è tornato nella direzione giusta e, come confermato dallo stesso Antonelli in un team radio successivo, ogni tassello è andato al suo posto.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

È anche una questione di fiducia, quella che ha permesso ad Antonelli di spremere tutto il potenziale della Mercedes nell'ultimo tentativo, soprattutto nel settore centrale. Il pacchetto di aggiornamenti introdotto dalla squadra a Spa ha dato un contributo importante nel primo e nel terzo settore, mentre nel tratto guidato è stato il pilota a fare la differenza.

“Ho cercato di tenere un po' più di velocità – ha spiegato Kimi – a volte era un po' difficile da valutare perché il superclipping si faceva sempre più frequente, quindi cambiava il punto di riferimento. È stata la parte più insidiosa della qualifica, ma nell'ultimo giro ho cercato di mantenere un po' più di velocità ovunque, e la macchina ha tenuto”.

Sulle prospettive in vista della gara Antonelli è rimasto molto abbottonato, forse per scaramanzia, visti gli ultimi risultati, o forse perché il degrado delle gomme resta ancora un'incognita. “Come sempre qui a Spa la prima cosa da valutare domani sarà il meteo – ha ammesso – poi sarà indispensabile partire bene e vedere cosa accadrà nel lungo tratto rettilineo fino alla curva 5. Se tutto andrà bene si passerà alla gestione del degrado, che si preannuncia piuttosto elevato. Quindi, lo scenario è abbastanza complesso”.

George Russell, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Russell: qualcosa non torna

In questo momento Antonelli rappresenta il punto fermo della Mercedes. Merito di Kimi, ma anche di un caso Russell che prosegue e che potrebbe non riguardare affatto George, come era sembrato – anche alla luce di quanto filtrato dal team – dopo Silverstone.

La terza posizione sulla griglia non è certo un brutto risultato, ma a pesare è soprattutto il mezzo secondo incassato da Antonelli. Se venerdì Russell era apparso mentalmente abbattuto, oggi si è presentato ai microfoni con un atteggiamento molto diverso, deciso a spiegare pubblicamente ciò che sta vivendo.

“Ieri perdevo otto decimi sui rettilinei, oggi ne perdo quattro – ha commentato – quindi è un passo nella giusta direzione. Ma lo avevamo già visto a Silverstone: pensavamo di aver trovato il problema, pensavamo che fossero semplicemente i freni, ma non erano i freni. Poi abbiamo notato che il problema era legato al mio stile di guida, all'acceleratore, e mi sono convinto che dipendesse da me. Ora siamo assolutamente certi che non sia colpa dello stile di guida e che ci sia un problema serio: il team sta lavorando duramente per risolverlo. Ma ogni giro che faccio, quando vedo che perdo da due a sei decimi sui rettilinei, è davvero frustrante”.

Se la lettura di Russell dovesse rivelarsi corretta, qualche interrogativo sul lavoro svolto dalla Mercedes nelle ultime settimane sarebbe inevitabile. Con gli strumenti di analisi di cui dispone un top team di Formula 1, sorprenderebbe che un'anomalia così penalizzante sia rimasta nascosta così a lungo.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Sono contento del mio giro – ha proseguito Russell – come minimo avrei lottato per la prima fila. Ma tutta la mia attenzione nelle ultime 36 ore si è concentrata sulla velocità in rettilineo. Non mi sono occupato dell'assetto, delle gomme o di altro, perché stiamo tutti cercando di capire cosa sta succedendo. Anche nel mio ultimo giro, per qualche motivo, ho perso un altro decimo e mezzo proprio sul rettilineo. Guardi il volante e vedi la macchina perdere velocità quando sei a tutto gas: ti senti impotente”.

“Non sappiamo cosa stia succedendo – ha aggiunto Russell – a dire il vero non credo sia la power unit, ma c'è qualcosa che ci rallenta sui rettilinei e il team sta lavorando duramente per risolvere il problema. Il mio ingegnere ha fatto un ottimo lavoro nell'evidenziare dove perdo tempo, ma quando tagli il traguardo e vedi che sei mezzo secondo più lento è una sensazione pessima. Poi ti rendi conto che più del 75% di quel margine dipende dalla velocità sul rettilineo ti senti un po' meglio. Non so quale sia la soluzione, ma spero che già il prossimo weekend a Budapest tutto questo sia alle spalle”.

“Stiamo indagando con la massima priorità sulle cause di questo problema – ha commentato dopo le qualifiche il responsabile degli ingegneri Andrew Shovlin – visto che osserviamo una netta perdita di prestazioni che non possiamo spiegare con lo stile di guida”.

Le parole di Shovlin sembrano dare credito ai dubbi sollevati da Russell. Resta da capire se il campanello d'allarme lanciato già a Silverstone sia stato inizialmente interpretato nella maniera sbagliata oppure se il problema abbia assunto solo ora contorni più chiari. In entrambi i casi, per una squadra che sta lottando per il titolo mondiale, trovare rapidamente una risposta è diventata una priorità.