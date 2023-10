F1 | AlphaTauri: un pacchetto nuovo per non andare a... fondo

A giudicare dai risultati in pista nelle qualifiche il nuovo pacchetto aerodinamico dell’AlphaTauri non deve avere entusiasmato, perché Yuki Tsunoda ha concluso 11esimo, mentre il rientrante Daniel Ricciardo non è andato oltre il 15esimo posto nella griglia della gara di domani. Eppure i commenti dei piloti di Faenza non sono affatto negativi. Far debuttare un nuovo pacchetto aerodinamico ad Austin, nel format della gara Sprint, con un solo turno di prove libere è una scelta molto coraggiosa.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

La squadra diretta da Franz Tost ha dovuto fare i conti con due incognite: le novità aerodinamiche e il ritorno di Ricciardo che ha saltato cinque gare per la frattura alla mano in Olanda. Le indicazioni emerse, al di là dei risultati cronometrici, sono entrambe positive.

L’AlphaTauri dal rientro delle vacanze estive è certamente una delle squadre che più ha cambiato la propria vettura, introducendo gara dopo gara soluzioni che hanno cambiato fisionomia alla AT04. Il cambiamento più importante riguarda il fondo: è stato rivisto sia nella parte anteriore che sul marciapiede: nel bordo esterno c’è un adeguamento a metà macchina alle scelte delle altre squadre con i tre archi che animano l’ala longitudinale a sbalzo che si estende verso la ruota posteriore.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04: ecco i tre archi del nuovo fondo

L’obiettivo è chiaro: allontanare dalla zona a bassa pressione le perdite della ruota anteriore che generano nocive turbolenze, aumentando la pressione statica sul bordo del marciapiede. L’effetto positivo dovrebbe essere un aumento del carico aerodinamico locale, tenuto conto che l’andamento delle pance era stato rivisto nelle gare precedenti.

Spostandosi più verso il retrotreno non sfugge il nuovo cofano motore: è stata ridisegnata la carrozzeria inferiore riducendone la resistenza all’avanzamento senza intaccare l’estrazione del calore per il raffreddamento della power unit Honda.

Modificate anche le alette a cascata che caratterizzano la brake duct posteriore: oltre ad accrescere la downforce locale, la nuova soluzione consente di migliorare l’efficienza del diffusore, ripulendo la scia.

Photo by: Uncredited AlphaTauri AT04: riviste le cover in prossimità del telaio delle sospensioni anteriori

Da segnalare anche un piccolo intervento sulle cover in carbonio lato telaio che carenano i bracci delle sospensioni superiori.