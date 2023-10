F1 | Mercedes: ci sono i filetti di lana per capire dove andare

In Mercedes cercano di minimizzare le modifiche al fondo che sono state portate ad Austin, mentre Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il terzo posto sulla griglia di partenza del GP di domenica, ne ha decantato le lodi: il sette volte campione del mondo ci tiene a sottolineare che l’ala longitudinale apparsa a sbalzo del marciapiede ha certamente migliorato il comportamento della W14.

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14, dettaglio del nuovo fondo introdotto ad Austin

"Non so davvero dire se il nuovo fondo è utile a dare delle indicazioni per la macchina del prossimo anno, mentre continuiamo a fare degli esperimenti, acquisendo sempre più conoscenze su dove stiamo andando e dove dovremo indirizzare i flussi sulla monoposto – ha spiegato Lewis – il marciapiede non è molto diverso. C'è sempre molta attenzione quando arriva un aggiornamento, ma il resto dell'auto è esattamente lo stesso. E ci sono moltissime altre aree in cui possiamo crescere”.

“Ma questa volta ho sentito un miglioramento. È uno dei primi che ho avvertito negli ultimi due anni. Quindi questo è un dato positivo, dobbiamo salire ancora due o tre gradini per ritrovarci in una condizione super competitiva, e credo che i ragazzi della squadra ce la possano fare”.

Secondo Hamilton le modifiche hanno "alzato il livello prestazionale della vettura", piuttosto che cambiarne il comportamento. Il risultato è che la freccia nera è vicina a Ferrari e McLaren, la volta che Red Bull è risultata penalizzata per un piccolo errore di Max Verstappen nei track limit.

"Sono davvero grato per i miglioramenti che la squadra ha apportato alla macchina: tutti in fabbrica hanno lavorato sodo per avvicinarci agli avversari. Non so se basterà per vincere domenica: nessuno ha svolto dei long run per cui è difficile azzardare delle previsioni”.

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14: dettaglio dei filetti di lana apparsi nel fondo

La Mercedes, proprio come aveva fatto l’Alpine a Monza, non ha esitato a usare dei filetti di lana per “leggere” l’andamento dei flussi in uscita dai nuovi lobi del fondo in precedenza rotondeggianti, mentre nell’ultimo aggiornamento sono decisamente più squadrati. I tecnici della squadra di Brackley hanno usato sia il più tradizionale dei metodi di indagine, poi associato alla più moderna vernice flow viz.

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14: i nuovi convogliatori di flusso all'ingresso dei canali Venturi

Nel pacchetto di novità ci sono anche i nuovi deviatori di flusso che separano i diversi canali Venturi: al di là del grande bargeboard più esterno, ridisegnato per meglio contenere le turbolenze generate dalla ruota anteriore, si osservano maggiori sporgenze, specie in alto che testimoniano come sia cambiato l’andamento dei flussi in questo ultimo pacchetto aerodinamico che serve al dt, James Allison, per sapere in quale direzione spingere lo sviluppo della W15 che è in via di definizione a Brackley.