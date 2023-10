F1 | Verstappen: "Piccolo errore, ma rende la gara più divertente"

Il sesto posto finale non può essere certo motivo di soddisfazione per Max Verstappen, che in ogni occasione cerca di puntare al miglior risultato possibile e, nel caso delle qualifiche, a quella pole position che oggi gli è sfuggita per aver superato i limiti della pista.

Inizialmente, infatti, l’olandese era riuscito a conquistare la prima posizione dopo un tentativo di apertura del Q3 tutt’altro che entusiasmante. Nel secondo run Verstappen era stato in grado di scavalcare Charles Leclerc per soli cinque millesimi ma, avendo superato la linea bianca in uscita da curva 19, il pilota della Red Bull si è poi visto cancellare il tempo, dovendosi così accontentare del crono registrato nel primo tentativo.

Il tre volte campione del mondo ha spiegato che, in realtà, tutto è nato da un errore in curva uno, dove aveva commesso un micro-bloccaggio arrivando leggermente lungo, dovendo così spingere e osare nel resto del giro per compensare quanto perso inizialmente. Basti pensare che nel confronto con Leclerc nella prima curva, infatti, il numero 1 della Red Bull ha registrato una velocità di percorrenza inferiore di circa 10 km/h rispetto al rivale della Ferrari. Ciò lo ha portato a cercare il massimo in curva diciannove, dove era consapevole di essere al limite, se non oltre la linea bianca.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Inoltre, a ciò vi era da aggiungere anche il tempo anche sul rettilineo, dove la Rossa ha guadagnato diversi centesimi che hanno pesato sul totale a fine giro: “Sapevo che in curva 19 sarebbe stata al limite. Ho fatto un piccolo errore in curva 1, quindi ho dovuto spingere nel resto del giro. Sono piccoli margini, onestamente non sono neanche finito in sottosterzo, ho solo cercato di massimizzare la curva e ho mal giudicato di poco. C’è poco margine quando spingi al limite. Dispiace chiaramente, ma rendere la domenica più divertente”, ha raccontato Verstappen spiegando cosa sia successo nel Q3.

Proprio in quell’ultimo tentativo, infatti, il portacolori della squadra di Milton Keynes aveva segnato l’intertempo record nel terzo settore, ma la cancellazione del tempo ha di fatto reso vano lo sforzo fatto.

Domenica Verstappen sarà quindi costretto a prendere il via dalla sesta casella, ma è fiducioso di avere del margine per poter rimontare e superare i propri avversari, il che potrebbe rendere la gara, quantomeno dal suo punto di vista, più interessante: “Sicuramente non è l’ideale, ma sono partito anche da più indietro sulla griglia. Se hai un buon passo, riuscirai a passare e risalire la griglia. Ovviamente domani c’è la giornata dedicata alla sprint, vediamo cosa riusciremo a fare”.

“Ovviamente vogliamo vincere, per questo la giornata di oggi non ha rappresentato lo scenario ideale. Ma è un lungo weekend, ci sono cose che possiamo fare meglio, spero ci divertiremo”.