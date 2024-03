F1 | Alonso: "Veloci e sono sorpreso. La AMR24 ora funziona"

Definire sorpresa l'Aston Martin dopo un più che buono 2023 sembra davvero fuori luogo. Eppure quello che Fernando Alonso ha fatto vedere nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain inducono a pensare che, invece, il sesto posto ottenuto ieri sia un risultato non certo atteso, soprattutto dopo le difficoltà notate durante i tre giorni di test invernali svolti sempre sul tracciato di Sakhir.

La AMR24, nell'ultimo giorno di prove svolto la scorsa settimana, sembrava aver fatto un passo avanti deciso grazie a un assetto migliore, un compromesso trovato che ha permesso a Fernando di fare piccoli passi avanti diventati però evidenti almeno sul giro secco nella giornata di ieri.

"E' stata una bella sorpresa vedere quanto siamo stati competitivi"; ha dichiarato il nativo di Oviedo al termine della prova ufficiale in Bahrain. "Dopo i test invernali avevamo qualche dubbio in termini di ritmo sul giro secco. Nelle prove libere la macchina era diversa, ci siamo sentiti più competitivi. Di solito, però, nel corso delle libere e nei test si usa magari una mappatura del motore meno potente e la verità salta fuori solo in qualifica".

"Quindi siamo stati molto cauti sulle nostre possibilità e ci siamo trovati abbastanza competitivi in Q1, in Q2 e poi in Q3. Ora siamo nel gruppo. Nel giro di un decimo siamo assieme a Ferrari, siamo davanti ad Hamilton e siamo con le McLaren. E' stata una grande sorpresa ed è una grande soddisfazione".

Per quanto riguarda i long run, Alonso pensa che la AMR24 debba ancora fare passi avanti. I test non sono stati così confortanti e, anche se nelle libere le cose sono andate meglio, non sembra avere la fiducia necessaria pur pensando a una gara molto combattuta anche per i piani alti. Aston Martin, quest'anno, dovrà cercare di evitare gli errori sullo sviluppo fatti lo scorso anno per avere una stagione meno costellata di alti e bassi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Vediamo, credo che in inverno abbiamo fatto dei long run così così e anche ieri non siamo andati particolarmente bene. Ma diciamo che domani sarà una gara estremamente combattuta. Correre in un gruppo di auto non è mai una cosa facile da gestire in termini di pneumatici e cose del genere. Quindi vedremo come gestire questi problemi. È una partenza molto, molto buona. Un po' inaspettato, ma lo accettiamo".

"L'anno scorso abbiamo imparato tutto quello che c'è da imparare in una squadra, come essere un concorrente per le grandi cose. Se vogliamo competere con la Ferrari, la Mercedes e questi team, dobbiamo aumentare il livello di sviluppo nel corso della stagione. Abbiamo iniziato con una buona vettura di base, ma siamo rimasti fermi lì per molte gare. Quest'anno abbiamo cambiato il concetto di progettazione della vettura, gli aggiornamenti e cose del genere. Quindi, partire forte mi porta molto ottimismo per il futuro".

Il compromesso trovato nei test ha reso la AMR24 più sincera e reattiva a ogni modifica. La gara deve essere ancora disputata, ma Alonso vede un avvio di stagione meno problematico di quanto non pensasse appena 7 giorni fa.

"Credo che la macchina fosse meglio preparata. La scorsa settimana, nei test, abbiamo avuto qualche difficoltà a sentire davvero la monoposto e le sue esigenze. Era piuttosto incoerente. C'era anche molto vento, il che non rende mai facili i test. Ma credo che fare delle sessioni nello stesso giorno con il caldo e il freddo, le sensazioni siano differenti".

"Però questo fine settimana tutte le modifiche d'assetto che facciamo, fanno esattamente quello che ci aspettiamo da loro. E questo è sempre un aspetto positivo quando si cerca di mettere a punto una vettura di F1 per ottenere il massimo. Quindi il livello di fiducia in più sulla macchina credo che sia stato l'aspetto positivo di questo fine settimana".