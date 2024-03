F1 | Caso Horner: la FIA per ora vuole restarne fuori

Horner è stato al centro di un'indagine da parte dell'azienda di bevande energetiche Red Bull per le accuse di comportamento inappropriato rivoltegli da una dipendente della squadra di Formula 1.

A seguito di un'indagine durata otto settimane e condotta da un avvocato indipendente, mercoledì sera è stato annunciato che le denunce contro di lui erano state archiviate in quanto non vi erano prove di alcun illecito.

Tuttavia, la situazione ha subito una svolta durante il fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quando sono state inviate e-mail anonime a personale di alto livello della F1, compresi i team principal delle squadre, i media, i capi della FIA e della FOM, rivelando un presunto dossier di documenti al centro della questione.

Alcuni elementi di questi documenti, la cui veridicità non è stata confermata dalla Red Bull, sono poi trapelati e hanno fatto notizia in tutto il mondo.

Si ritiene che la dirigenza della F1 e la FIA siano preoccupate che l'attenzione globale sugli sviluppi del caso Horner possano oscurare l'inizio della stagione dei Gran Premi.

Queste preoccupazioni sono state accresciute dal fatto che le fughe di notizie anonime indicano che ci sono partiti che puntano a mettere in imbarazzo Horner per costringerlo a dimettersi - una campagna che potrebbe durare anche settimane.

Horner ha incontrato l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e Ben Sulayem prima delle qualifiche in Bahrain, venerdì, dove il trio ha discusso della situazione e delle prossime mosse.

Sebbene nessuna delle parti abbia commentato l'esito dell'incontro, uno scenario che sembra essere stato escluso è quello di un intervento indipendente della FIA per capire meglio la situazione.

Parlando con il Financial Times, Ben Sulayem ha ritenuto che sarebbe stato sbagliato da parte della FIA "prendere la palla al balzo" e agire di propria iniziativa, ma ha chiarito che esaminerà "ogni reclamo che arriva attraverso il nostro responsabile della conformità".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, talk in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, nonostante la volontà di capire meglio cosa sia successo dietro le quinte della Red Bull, Ben Sulayem non ha dubbi sul fatto che non sia una cosa positiva per la F1 in questo momento.

"Sta danneggiando lo sport", ha aggiunto al Financial Times. "È dannoso a livello umano". Ha poi aggiunto: "È l'inizio della stagione. La F1 sta diventando così popolare. Dobbiamo solo goderci l'inizio della stagione. Guardate che concorrenza che c'è. Perché la mettiamo in ombra con la negatività?".

La Red Bull non ha offerto alcuna trasparenza sui risultati della sua indagine su Horner, né ha spiegato perché è giunta alla conclusione che le denunce contro di lui sono state archiviate.

Questo ha fatto nascere il sospetto che l'azienda produttrice di bevande stia cercando di nascondere le cose sotto il tappeto.

I vertici delle scuderie rivali hanno espresso il loro disagio per come sono state gestite le cose, ritenendo che non sia un bene per la F1 che non ci sia un'adeguata chiarezza sulla situazione.

Parlando al GP del Bahrain, l'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, ha dichiarato: "Ho letto questa dichiarazione. Credo che, da quello che ho visto, continuino ad esserci molte voci, speculazioni e domande".

"Penso che l'ente sanzionatorio abbia una responsabilità e un'autorità nei confronti del nostro sport, dei nostri fan e credo di tutti noi in Formula 1. Penso che debbano assicurarsi che le cose siano state pienamente trasparenti con loro".