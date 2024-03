F1 | Hamilton sorride: "Finalmente con la W15 possiamo lottare"

Russell ha dimostrato il potenziale della nuova W15 qualificandosi terzo nella prima gara della stagione in Bahrain, mentre Hamilton non è riuscito a fare meglio del nono posto, dopo che le modifiche che ha fatto all'assetto non hanno funzionato come avrebbe sperato sul giro secco.

Tuttavia, il sette volte campione del mondo rimane ottimista sul potenziale della sua W15 per la gara di sabato sera.

"Una sessione di qualifiche molto, molto difficile", ha detto Hamilton. "È incredibile vedere quanto siano vicini tutti quanti. Credo che la posizione di George sia una vera e propria testimonianza di quanto sia straordinario il lavoro svolto da tutti in fabbrica, che finalmente ci ha dato una macchina con cui possiamo lottare".

"Oggi non sono stato in grado di sfruttarla quando ho fatto quel cambio di assetto. Ho messo sulla macchina qualcosa che non avevamo messo negli ultimi due anni. Speravo che andasse bene, ma purtroppo la macchina non era bella da guidare in condizione da qualifica".

Quando Motorsport.com gli ha chiesto quanto sia entusiasta rispetto a 12 mesi fa, quando fu subito abbastanza evidente che la W14 non era il passo avanti sperato rispetto alla W13, Hamilton ha ammesso che il risultato delle qualifiche è stato frustrante pensando a quello che è il potenziale della W15.

"Voglio dire, in questo momento...!", ha detto. "La prima sessione di qualifiche è stata così scadente... ci siamo preparati così tanto oggi, e poi non è andata come avrebbe dovuto. Ma queste sono le corse. In termini di stagione però, di sicuro, sapere che abbiamo un pacchetto con cui possiamo potenzialmente lottare è davvero piacevole".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, is interviewed after Qualifying Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton è convinto che la vettura rappresenti un buon punto di partenza per il resto della stagione. "La macchina è davvero fantastica", ha detto. "È davvero un grande miglioramento rispetto agli anni precedenti. È molto più stabile e divertente da guidare".

"Abbiamo ancora del lavoro da fare, come potete vedere, ma per George essere a tre decimi dalla Red Bull - o da Max - è incredibile. Dimostra cosa è possibile fare. E penso che dobbiamo solo continuare ad aumentare le prestazioni. E se questa è la nostra piattaforma da qui in poi, possiamo sicuramente divertirci per il resto della stagione".

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato che la squadra ha adottato un approccio diverso per questa stagione.

"In un certo senso ci siamo liberati della mentalità secondo cui abbiamo vinto otto volte, e ci siamo chiesti: perché non lo facciamo ora?", ha detto l'austriaco. "Siamo semplicemente gli sfavoriti, abbiamo sbagliato per due anni di fila".

"E ora abbiamo una macchina più adatta a noi. Cercheremo di costruire il tutto partendo da qui e sono sicuro che questo accadrà".