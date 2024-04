F1 | Alonso sorprende: "Questo weekend in Top 5 della mia carriera"

In questo avvio di stagione 2024 di Formula 1, Aston Martin non è certo il team che 12 mesi fa impressionò tutti risultando seconda forza dietro l'imprendibile Red Bull. Eppure c'è una AMR24 che continua con costanza ad andare oltre i limiti imposti da lei stessa, finendo regolarmente davanti a monoposto più accreditate e più prestazionali. Ed è sempre quella di Fernando Alonso.

Anche oggi lo spagnolo ha ottenuto un sesto posto che profuma di ottimo risultato. Certo, se comparato con i podi dello scorso anno stride un po', ma lo stesso pilota di Oviedo ci sta mettendo del suo - al pari del team - per andare oltre i limiti attuali della monoposto e incamerare punti molto pesanti.

Al termine del Gran Premio del Giappone, chiuso al sesto posto grazie a una gara precisa e di grande sagacia tattica con cui ha tenuto alle spalle Russell e Piastri, Fernando Alonso ha usato parole che hanno fatto scalpore, affermando che la gara di Suzuka sia da inserire tra le migliori 5 della sua carriera nel Circus iridato. Un po' provocazione, un po' valutazione della situazione. Ma quando parla, Alonso non è mai banale.

"Ovviamente non ero così fiducioso di tenermi alle spalle Piastri e Russell, perché a fine gara sai che tipo di passo avessero gli altri. Ma sì, credo che questo sia il mio miglior fine settimana... Non saprei... Credo sia nella Top 5, nella Top 5 di tutta la mia carriera. Credo che il quinto posto ottenuto ieri in qualifica con quel giro e il sesto posto di oggi in gara siano risultati completamente al di fuori da ciò che, in realtà, possiamo fare. Dunque sì, sono davvero orgoglioso".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Aston Martin Racing

Fernando ha spiegato meglio la sua affermazione, che fatta da un due volte campione del mondo può lasciare interdetti. Il 42enne, però, sa bene quale sia il potenziale attuale di Aston Martin: una monoposto da quinta fila, nono e decimo posto. Ma è ormai da Jeddah che va ben oltre alle aspettative avendo collezionato un quinto e due sesti posti in gara.

"Mi spiego meglio. Credo che Aston Martin sia il quinto team più veloce con un distacco considerevole dal quarto e con un buon margine sul sesto. Siamo piuttosto stabili al quinto posto tra i team. Credo che non ci sia modo di comparare Aston Martin con Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Dunque ecco perché finire quinto e sesto sia a dir poco inusuale".

"Lo abbiamo anche fatto in Australia. Abbiamo concluso al sesto posto e qui anche. Sì, poi quinti a Jeddah, dunque stiamo eseguendo tutto alla perfezione nei fine settimana. Gli altri credo stiano sperimentando di più sulle strategie e altre cose. Noi, invece, stiamo capitalizzando anche in quegli aspetti. Ma quel che è certo, è che dobbiamo migliorare il passo gara. E' sicuro".

A tal proposito, Alonso ha affermato che Aston Martin farà presto esordire altre novità con il preciso intento di migliorare le prestazioni della AMR24 dopo aver introdotto una parte del primo pacchetto già a Suzuka. Eppure, almeno sino a oggi, sembra che a fare la differenza sia l'apporto umano: il suo, ma anche quello dei suoi meccanici, grazie a prestazioni degne di nota nelle soste ai box.

"Credo che ci siano un paio di cose in cantiere per migliorare la vettura. Credo che questo primo pacchetto sia solo la base di quello che introdurremo più avanti nella stagione. Quindi dobbiamo ancora analizzare molti aspetti. Ma, come ho detto, stiamo ottenendo ottimi risultati la domenica, massimizzando i punti. Quindi, anche più di quanto meritiamo normalmente. I pit stop, ad esempio, sono stati fantastici, sapete, in realtà alla seconda sosta, quando ho visto la luce verde, e sono andato, ho detto 'Whoa, forse non hanno cambiato tutte e quattro le gomme', perché sapete, questo è... Mi sembrava il più veloce di sempre!".

"Quindi non lo so, sono curioso di vedere il tempo. Ci sono piccole cose qua e là che rendono possibile il risultato. Ma credo che fondamentalmente il ritmo non sia quello che vorremmo. E questo è un aspetto su cui dobbiamo concentrarci ora".