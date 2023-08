F1 | Alonso: "Prima metà di stagione da sogno"

L'Aston Martin ha iniziato la stagione come grande sorpresa, in quanto seconda forza alle spalle Red Bull, con Alonso che ha ottenuto sei podi nei primi otto weekend dell'anno, compresi i secondi posti a Monaco ed in Canada.

Tuttavia, con l'introduzione di aggiornamenti da parte dei team rivali negli ultimi Gran Premi, la squadra di Silverstone ha accusato un calo di rendimento, con Mercedes, McLaren, e saltuariamente anche la Ferrari, che hanno iniziato a metterla dietro.

Nonostante questo, quando gli è stato chiesto come valuta la stagione finora, Alonso ha risposto: "Incredibile". "È stata una prima metà di stagione da sogno. Siamo terzi nel campionato costruttori davanti alla Ferrari, e siamo terzi nel campionato piloti insieme a Hamilton. Era impossibile pensare questo in Bahrain".

Parlando in esclusiva a Motorsport.com prima della pausa estiva, il team principal Mike Krack ha lodato il rapporto "aperto e trasparente" tra squadra e pilota.

Quando è stato annunciato il passaggio di Alonso all'Aston Martin, si è sollevato un polverone, vista la netta differenza di prestazioni in pista rispetto alla sua squadra precedente, l'Alpine.

Valutando il successo della sua scelta, viste anche le attuali turbolenze in Alpine, Alonso ha aggiunto: "Sarebbe bello avere una sfera di cristallo e conoscere il futuro prima di prendere una decisione di cambiare squadra".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, celebrates on the podium with his trophy Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ma sì, alla fine sono contento di dove sono, c'è un progetto per il futuro e sono molto orgoglioso".

Sebbene la credenza popolare sia che un pilota perda smalto con l'età, Alonso a 42 anni continua a contrastare questa tendenza.

E anche facendo riferimento al recente ritorno di Daniel Ricciardo all'AlphaTauri, Alonso ha dichiarato che la giovinezza non è tutto nella F1 moderna.

"Questo [la mia età] è stato il tema di tutto l'anno", ha scherzato lo spagnolo. "Ma no, credo che la gente abbia già capito che non è un grande cambiamento se hai 41 o 25 anni".

"È più nella testa, nella motivazione, nel modo in cui si affronta il fine settimana. E sì, sapete, in altre squadre, puntano più sull'esperienza. Come Daniel ora in AlphaTauri e cose del genere. Quindi non si tratta di essere giovani, ma solo di andare veloci".