F1 | Mercedes: ecco come il Budget Cap rallenta tutto lo sviluppo

Il Budget Cap, introdotto in Formula 1 dal 2021, ha denotato pregi e difetti. Ora i 10 team sono più vicini tra loro, perché la capacità di spesa delle squadre più forti e attrezzate è equiparata a quella degli altri, ma ha anche creato difficoltà di sviluppo delle monoposto, rendendo la vita ben più difficile alle squadre che sbagliano la monoposto a inizio stagione.

Un altro fattore che ha reso difficoltosa l'evoluzione delle monoposto è stata legata ai tempi di consegna di alcune componenti. Certo, questo non ha avuto il medesimo impatto del Budget Cap, ma ha giocato comunque un ruolo importante, così come ha ammesso James Allison, direttore tecnico della Mercedes, in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com.

"Se immagini che la maggior parte delle prestazioni proviene dalla galleria del vento, questo aspetto condurrà lo sviluppo della monoposto. In galleria si vede sempre un modello più all'avanguardia rispetto a quello che corre in pista".

"Il ritardo tra ciò che fa la monoposto e ciò che fa la galleria del vento è data dalla rapidità con cui si riesce a trasmettere i dati dalla galleria all'ufficio di progettazione, e poi quella con cui si riesce a trasmetterla alla produzione".

"In passato, quando non c'era un Budget Cap, si potevano far uscire componenti un giorno sì e l'altro no. Si progettava e si costruiva in fretta e furia. Il che significava che il ritardo tra i punto in cui si trovava la galleria e il punto in cui la macchina si trovava in pista era di poche settimane".

"Al giorno d'oggi, invece, ci si può permettere di fare 2-3 aggiornamenti importanti o di una certa entità durante tutto l'arco della stagione. E questo impone tempi più dilatati nell'arrivo delle nuove componenti".

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Invece di trovare qualcosa in galleria e farlo realizzare in fabbrica, ora si trovano tante cose e si dice: 'Ok, ora il pacchetto è abbastanza grande da poterlo inserire. Possiamo permettercelo. Lo produciamo e lo montiamo sulla macchina'. E questo significa che la macchina è molto più in ritardo rispetto a quella che è in galleria del vento".

"Non cambia il tasso di guadagno in galleria. Sono sempre gli stessi. Ma l'auto raggiunge quella che è in galleria del vento meno frequentemente che in passato e si trova più in ritardo rispetto ad essa. Ecco come influisce in Budget Cap".

Allison ha poi incentrato il discorso su Mercedes e le limitazioni imposte al team dalle restrizioni finanziarie. Queste hanno reso difficile per il team destinare risorse a progetti a lungo termine, come il miglioramento dei processi e del personale del team.

Questa tesi è stata supportata anche dalla Williams per mezzo del nuovo team principal James Vowles - guarda caso, ex figura di spicco del team di Brackley - il quale ha sottolineato le difficoltà di riorganizzazione a causa delle restrizioni di spesa del capitale durante la stagione.

"L'altro modo in cui il Budget Cap influisce è che è più difficile trovare le risorse, le persone e l'hardware per investire nel miglioramento delle capacità", ha continuato Allison. "E' molto facile rimanere bloccati nello stesso modo di fare le cose, perché migliorarlo costa denaro e tempo".

"Se si spendono soldi e tempo per questi pochi aggiornamenti e per costruire un'auto nuova per il nuovo anno, è complesso poi migliorare altre cose. I macchinari che producono l'auto, l'ufficio di progettazione che la disegna e la metodologia in fabbrica sono tutti aspetti molto più difficili sui cui investire rispetto al passato", ha concluso l'ingegnere della Mercedes.