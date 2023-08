F1 | Team alla ricerca di una soluzione per le FP1 per i rookie

Il regolamento della FIA prevede che ogni pilota debba rinunciare a una sessione FP1 per un debuttante che abbia preso parte a non più di due Gran Premi.

Tuttavia, un pilota che è un debuttante all'inizio della stagione è considerato qualificato per questa specifica categoria, il che significa che Oscar Piastri con la McLaren, Logan Sargeant con la Williams e Nyck de Vries con l'AlphaTauri hanno tutti spuntato la casella quando hanno preso parte alle FP1 nella gara di apertura della stagione.

Stranamente, nessun altro esordiente ha completato una sessione di FP1 nella prima metà del 2023, a differenza dell'anno scorso, quando la Williams con de Vries e la Red Bull con Juri Vips ne aprofittarono a Barcellona.

Ciò significa che ci sono ancora 17 slot da riempire nelle ultime 10 gare, e l'unica sessione ufficialmente confermata finora è quella di Frederik Vesti con la Mercedes in Messico. La sfida che i team devono affrontare nel programmare le sessioni FP1 è che le dieci gare sono, di fatto, solo sette.

Il Gran Premi del Qatar, di Austin e di Interlagos sono tutti weekend sprint, con FP1 seguite dalle qualifiche per il GP della domenica, il che rende impossibile per i team girare con un rookie senza togliere ai piloti ufficiali l'opportunità di conoscere la pista prima delle qualifiche.

Dei sette rimanenti, molti altri comportano compromessi di una forma o dell'altra. Singapore e Las Vegas sono tracciati stradali con un evidente alto rischio di incidenti e non ha senso schierare un debuttante, soprattutto in quest'ultimo, che è un circuito nuovo che i piloti dovranno imparare.

Inoltre, Zandvoort, Monza e Abu Dhabi ospitano tutte gare di F2. Le scuderie sono generalmente riluttanti nel permettere ai loro giovani piloti di essere distratti dalla F1 in quei fine settimana dove si disputa anche la F2, soprattutto se sono ancora in lotta per le posizioni di campionato e, potenzialmente, per una superlicenza di F1.

Gli attuali sette principali contendenti del campionato F2 di quest'anno sono tutti piloti junior di scuderie di F1 e quindi potenziali concorrenti della FP1: Theo Pourchaire (Alfa), Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull), Jack Doohan (Alpine), Victor Martins (Alpine), Oliver Bearman (Ferrari) ed Enzo Fittipaldi (Red Bull).

A Zandvoort e Monza difficilmente si vedranno i piloti della F2 in azione nelle FP1, e il programma delle prove del venerdì di F1 in Italia è ulteriormente complicato perché si tratta di un weekend con l'allocazione alternativa degli pneumatici.

Tuttavia, è inevitabile che diversi team debbano utilizzare la finale di Abu Dhabi come ultima possibilità nonostante lo scontro tra categorie, come è accaduto nel 2022, quando cinque team schierarono concorrenti di F2. Le FP1 servono anche a preparare il test per esordienti della settimana successiva nella stessa sede.

Queste considerazioni non influiscono sulle riserve di F1 che non corrono attualmente in F2, dando così alle loro squadre una maggiore flessibilità. L'elenco comprende Felipe Drugovich alla Aston Martin, Pietro Fittipaldi alla Haas e il pilota di Super Formula Liam Lawson alla Red Bull/AlphaTauri, il cui unico problema sarebbe il GP del Messico.

I due circuiti rimanenti nel calendario 2023 sono Suzuka e Città del Messico, e anche questi comportano un certo compromesso in quanto Pirelli prevede di far testare i suoi pneumatici prototipo 2024 il venerdì in entrambi gli appuntamenti. Inoltre, la natura insidiosa di Suzuka e la forte probabilità di perturbazioni meteorologiche fanno sì che venga raramente utilizzata per le sessioni FP1.

Tuttavia, la Red Bull ha notoriamente fatto correre il debuttante Max Verstappen su una Toro Rosso nel 2014 e la scuderia faentina vi ha fatto debuttare anche il pupillo della Honda Naoki Yamamoto nel 2019.

Data la sua esperienza a Suzuka, Lawson potrebbe essere un candidato logico per la Red Bull, mentre Iwasa - che ha gareggiato nella F4 giapponese a Suzuka prima di andare in Europa - sarebbe una opzione a livello di immagine per AlphaTauri e Honda nello stesso evento.

Rimane solo il Messico come pista che, come già riconosciuto dalla Mercedes con Vesti, è una location relativamente semplice per i rookie, anche con i test Pirelli. Pertanto, come ad Abu Dhabi, il fine settimana vedrà probabilmente un'intensa attività di rookie.