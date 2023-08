F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Olanda

La pausa estiva della Formula 1 è finita ed è ora di tornare a fare sul serio. Il Mondiale 2023 riparte con uno degli ultimi appuntamenti europei della stagione, il Gran Premio d'Olanda che anche quest'anno si terrà sulla pista di Zandvoort.

Miglior ripartenza non avrebbe potuto esserci, per Max Verstappen. Il 2 volte campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023 riparte con la sua gara di casa. Inutile sottolineare come la sua intenzione sia quella di firmare l'11esimo successo stagionale davanti al proprio pubblico, l'ottavo consecutivo del 2023, e aumentare ulteriormente il suo vantaggio nei confronti degli avversari, avvicinandosi ancora al terzo iride.

Stando a quanto visto nella prima metà della stagione, solo Sergio Perez potrebbe mettere in discussione il dominio del compagno di squadra. Il messicano sino a ora è stato autore di alcune prestazioni superbe, inframezzate però da fine settimana tremendi, che lo hanno portato a perdere contatto con Max nel Mondiale e a giocarsi solo la seconda posizione con i piloti di altre scuderie. Vedremo se a Zandvoort potrà giocare un brutto scherzo al compagno di squadra.

Dietro la Red Bull i giochi sono più che mai aperti. Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren si contenderanno ancora una volta il ruolo di seconda forza del Mondiale, in una girandola prestazionale che potrebbe durare sino all'ultimo gran premio della stagione.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

Mercedes si è presa di forza il secondo posto nel Mondiale Costruttori ai danni di Aston Martin, staccando il team di Silverstone di una cinquantina di punti. E ora la squadra diretta da Mike Krack dovrà stare attenta all'attacco della Ferrari, distante appena 5 punti e in crescita dopo una prima parte di stagione deludente.

McLaren sarà ancora lo spauracchio del fine settimana: i tre podi ottenuti prima della pausa estiva sono un grido di guerra sportiva difficile da ignorare. Difficile che la squadra diretta da Andrea Stella possa fare un recupero tale da giocarsi le prime 3 posizioni nel Costruttori, ma può essere una dichiarazione d'intenti per il 2024 che non dovrà essere sottovalutato.

Non è tutto, perché Alpine, pur nel bel mezzo di una profonda ristrutturazione nei ruoli chiave del team voluta da Luca de Meo, vorrà riscattarsi. E tutti gli altri continuare a progredire per avere la meglio nel pacchetto centrale dello schieramento dove un decimo in più o in meno fanno tutta la differenza del mondo.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Erik Junius

GP di Olanda 2023: i numeri di Zandvoort

Primo Gran Premio disputato: 1952

Lunghezza della pista: 4.259 metri

Numero di giri previsti: 72

Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

GP di Olanda 2023: gli orari televisivi (ora italiana)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 25 agosto

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 26 agosto

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 27 agosto

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 26 agosto

Qualifiche: dalle 18:30

Domenica 27 agosto

Gara: dalle 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 25 agosto

Prove Libere 1: ore 12:00 - 13:40

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:10

Sabato 26 agosto

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:40

Qualifiche: ore 14:30 - 16:10

Domenica 27 agosto

Gara: ore 14:30 - 17:10

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images