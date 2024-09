F1 | Allarme Verstappen: “Situazione difficile, non abbiamo grip”

Alla vigilia del weekend, Red Bull non aveva nascosto che Singapore avrebbe potuto essere un GP molto complicato per la RB20. Per ora, la pista sembra un po’ confermare quelle sensazioni, non tanto per il solo e puro risultato delle prove libere, che in FP2 ha visto Sergio Perez chiudere in ottava posizione e Max Verstappen addirittura quindicesimo, ma anche per il feeling riscontrato dai piloti.

Concetti espressi in maniera sintetica, ma anche molto diretta, da Max Verstappen dopo la conclusione della seconda sessione del venerdì, dove non è riuscito a trovare un buon grip con la monoposto. Non vi è infatti un tratto specifico dove l’olandese ha accumulato il secondo e tre decimi di distacco dalla vetta, bensì è uno gap che cresce in maniera costante durante tutto l’arco del giro, specie tra secondo e terzo settore.

È facile ipotizzare che, al di là del sottosterzo riscontrato dal tre volte iridato durante la sessione, più si va avanti con il giro, più gli pneumatici tendono a surriscaldarsi, con un progressivo ulteriore calo del grip fino al termine della tornata. A pesare è anche il mezzo secondo dal compagno di squadra, anche se buona parte del divario deriva proprio dalle ultime curve, segnale che vi è qualcosa da migliorare.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

L’aspetto forse più interessante, come spiegato da Verstappen, è che al momento la RB20 non sembra patire in maniera eccessiva i dossi e i cordoli, su cui c’è stato comunque un lavoro importante dietro le quinte per tentare di capire come risolvere questo problema che la Red Bull si porta avanti da tempo. A pesare sarebbe la mancanza generale di grip: è però importante capire quanto il team di Milton Keynes abbia dovuto fare dei compromessi a livello meccanico e aerodinamico per adattare l’auto a un asfalto estremamente sconnesso come quello di Marina Bay, magari andando a perdere performance e grip in generale.

“È stata una giornata difficile, non abbiamo il grip che ci piacerebbe avere”, ha detto Verstappen alla fine della giornata, sottolineando come al momento manchi soprattutto il grip, su qualunque mescola.

“Un problema minore delle attese, ad essere onesto non ho fatto una grandissima fatica sui dossi e sui cordoli, ma ci manca grip in generale. Dobbiamo capire come poter migliorare”, ha aggiunto l’olandese.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Nel complesso, c’è un grande problema anche di bilanciamento, soprattutto dal lato dei box del tre volte iridato, il che preoccupa all’interno del box Red Bull. L’idea espressa da Helmut Marko è che ora, magari, Red Bull possa provare qualcosa di drastico per tentare di guadagnare qualche posizione e rientrare in zona punti stabilmente, anche perché la sensazione è che sia una vettura piuttosto al limite da guidare, sia sul giro secco che sulla lunga distanza.

Inoltre, a differenza di altri tracciati, inoltre, qui le mappature motore, su cui generalmente la Red Bull è molto conservativa al venerdì, hanno un impatto minore, dato che non vi sono lunghissimi rettilinei su cui fare la differenza. Ogni cavallo extra che si riuscita a tirare al sabato sarà sicuramente di aiuto, ma non sarà la chiave che farà avanzare Red Bull.