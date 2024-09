F1 | Singapore, Libere 2: Norris di un soffio su Leclerc. Max indietro

Uno a uno, palla al centro. Dopo aver chiuso il primo turno di prove libere del Gran Premio di Singapore alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc, la McLaren ha ribaltato la situazione nel secondo e ultimo turno di libere del venerdì.

Sul tracciato illuminato dallo strepitoso impianto che permette di correre in notturna, Lando Norris ha firmato il miglior tempo della sessione nella simulazione qualifica in 1'30"727, un crono inferiore a quello che lo scorso anno valse la pole position al sabato.

Il crono, ottenuto da Norris con mescole Soft, è stato avvicinato dal solo Leclerc, più lento di soli 58 millesimi di secondo rispetto al pilota della McLaren. Tutti gli altri a partire da Carlos Sainz, buon terzo, hanno patito distacchi superiori ai 6 decimi.

Insomma, Norris e Leclerc sembrano aver già trovato la giusta confidenza con il tracciato. Ma se Norris nel corso delle libere ha provato le gomme Soft come possibile mescola per il primo stint di gara, Leclerc e Sainz hanno preferito concentrarsi su Medium e Hard, cercando così di avere riferimenti numerici per poter arrivare in gara pronti, prevedendo durata e risposta delle due mescole più dure.

Per questo motivo risulta difficile paragonare i passi gara delle due monoposto che, a oggi, sembrano le più competitive, quelle accreditate per giocarsi pole e vittoria. E' dunque tutto rimandato a domattina, quando però l'ultimo turno di libere si disputerà con il sole e con temperature leggermente più alte rispetto alle qualifiche del pomeriggio.

La sorpresa della giornata è senza dubbio Racing Bulls Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo hanno concluso la sessione rispettivamente al quarto e sesto posto, inframezzati dalla McLaren di Oscar Piastri. Le VCARB01 sfoggiano una livrea celebrativa di un proprio sponsor: viene dunque da pensare che abbiano appositamente utilizzato una mappatura più spinta del motore per risaltare in un'occasione importante. Ma solo domani potremo avere conferma di questa supposizione.

Dopo una parte centrale d'estate convincente, ora la Mercedes sembra essere tornata a essere la quarta forza della stagione e con un distacco importante dai primi tre team. George Russell, settimo, ha patito un ritardo di oltre 7 decimi da Norris, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre l'11esimo, a quasi 1 secondo dal crono di riferimento.

Se le difficoltà della Mercedes sono una notizia, lo sono - e in tono ancora superiore - quelle che sembrano attanagliare la Red Bull. Sergio Perez è ottavo a 871 millesimi da Norris, mentre Max Verstappen è addirittura 15esimo a 1"3. Le RB20 faticano ad adattarsi agli avvallamenti della pista, ma sembrano anche molto più nervose, alla ricerca di un assetto che già a Baku sembrava essere lontano dalla perfezione.

Se questa situazione dovesse protrarsi anche domani, Verstappen potrebbe davvero iniziare a preoccuparsi anche per quanto riguarda il titolo iridato Piloti, pur mancando sempre meno gare alla fine della stagione.

Alexander Albon conferma una Williams in forte crescita con il nono posto, staccato di soli 52 millesimi dalla prima Red Bull, quella di Perez. Dopo una buona mattinata, Franco Colapinto è 16esimo. Top 10 completata dalla Haas VF-24 di Nico Hulkenberg. Il tedesco, più lento di 17 millesimi rispetto ad Albon, ha messo alle sue spalle il già citato Hamilton con la seconda Mercedes, ma anche le due Aston Martin AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll, oltre alla monoposto gemella di Kevin Magnussen.

Chiudono mestamente la classifica le due Alpine con Esteban Ocon 17esimo e Pierre Gasly 18esimo, ma il fanalino di coda resta la Sauber, che vede GuanYu Zhou 19esimo con quasi mezzo secondo di vantaggio su un Valtteri Bottas sempre più lontano parente di quello visto tra Williams e Mercedes.