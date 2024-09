F1 | Norris: "Bel giro, ma ho Leclerc addosso! La Ferrari è forte"

58 millesimi separano Lando Norris e Charles Leclerc. Un balletto in una simbiosi quasi perfetta tra le curve del Marina Bay Street Circuit che ha portato il britannico a concludere il secondo turno di prove libere con un minimo margine sul pilota della Ferrari.

La prima giornata di pista a Singapore ha messo in evidenza il principale rivale al titolo iridato di Max Verstappen e colui che può essere considerato come uno dei migliori interpreti dei circuiti cittadini attualmente in attività.

Carlos Sainz, terzo, è staccato di oltre 6 decimi da Norris: è questa la perfetta sintesi delle prove di oggi. Lando ha messo insieme un giro molto buono, come lui stesso ha ammesso alla fine del turno, ma questo non ha spaventato Leclerc, che gli è letteralmente addosso avendo firmato il suo miglior tempo al secondo tentativo con lo stesso set di gomme Soft.

"Credo che stiamo facendo il lavoro che dobbiamo fare per essere lì davanti con la Ferrari. Credo di aver fatto un bel giro, ma la Ferrari con Charles mi è addosso. Speravo di avere un vantaggio più grande onestamente. Il che significa che anche loro sono veloci, ma per noi le cose stanno andando bene".

"Sappiamo che Charles è molto, molto forte sui circuiti cittadini. Lo abbiamo visto a Monte-Carlo e a Baku, per esempio. Sono sicuro che possa essere contento del suo giro, perché se non lo fosse dovrei preoccuparmi parecchio".

Norris è contento, ma allo stesso tempo sa bene che il venerdì conta pari a zero. Con la Red Bull e Max Verstappen in difficoltà anche in questo fine settimana, il pilota della McLaren sa di avere un'altra grande opportunità per avvicinarsi all'olandese. Ma se vorrà farlo, dovrà essere autore di un weekend praticamente perfetto, senza sbavature di rilievo o decisive.

"Io sono felice del mio giro e penso di aver sfruttato bene la giornata di oggi. Normalmente preferisco andare meno bene al venerdì perché poi posso avere più margine di crescita al sabato. Ma abbiamo iniziato bene e se continuiamo così allora sarò contento".