F1 | Ecco le prime immagini della serie Netflix dedicata a Senna

La storia della leggenda brasiliana della Formula 1, Ayrton Senna, arriverà sul piccolo schermo il prossimo autunno. La miniserie di Netflix "Senna", interpretata da Gabriel Leone nel ruolo del protagonista, uscirà infatti il prossimo 29 novembre. La miniserie in sei episodi ripercorre l'ascesa, così come la tragica morte, del tre volte campione del mondo, presentando una serie di figure di spicco del mondo della F1 che hanno avuto un impatto sulla vita di Senna, dentro e fuori la pista.

I fan hanno avuto modo di vedere per la prima volta gli attori che interpretano i genitori, gli amici e i rivali grazie alle foto pubblicate da Netflix. Matt Mella recita accanto a Gabriel Leone nel ruolo di Alain Prost, il più temibile avversario di Ayrton Senna, mentre i colleghi piloti di F1 Niki Lauda e NelsonPiquet saranno interpretati rispettivamente da Johannes Heinrichs e Hugo Bonemer.

Secondo Netflix, la serie senna "Senna" racconterà il viaggio del pilota sia nelle corse che nelle relazioni private, con elementi romanzati, simili a ritratti storici come "The Crown" e "Chernobyl". "La storia parte dall'inizio della carriera automobilistica del tre volte campione di Formula 1, seguendolo dai tempi del karting, attraverso il suo trasferimento in Inghilterra per competere in Formula Ford, e continua fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino", si legge nel comunicato di Netflix.

23

La moglie di Senna, Lilian de Vasconcellos, sarà interpretata da Alice Wegmann, mentre la sorella Viviane sarà interpretata da Camila Márdila. Arnaud Viard interpreterà l'ex presidente della FIA Jean-Marie Balestre, mentre il team principal della McLaren Ron Dennis e il fondatore della Williams Frank Williams saranno interpretati rispettivamente da Patrick Kennedy e Steven Mackintosh.

Leone, che per coincidenza ha interpretato un altro pilota di F1 nel successo di Netflix "Ferrari" all'inizio di quest'anno, ha rivelato che la nuova serie è stata girata in Brasile, Argentina, Uruguay e Irlanda. "Sono stanco, ma soprattutto felice", ha dichiarato a W Magazine, mentre girava la serie alla fine del 2023.

La serie è interpretata anche da Gabriel Louchard nel ruolo del commentatore brasiliano Galvão Bueno, Julia Foti nel ruolo della compagna di Senna Adriane Galisteu, Susana Ribeiro e Marco Ricca nel ruolo dei suoi genitori, João Maestri nel ruolo di Rubens Barrichello, Pâmela Tomé nel ruolo della conduttrice televisiva Xuxa Meneghel, Lucca Messer nel ruolo di Roland Ratzenberger e Kaya Scodelario nel ruolo di una giornalista fittizia.

Guarda il teaser di "Senna" di Netflix